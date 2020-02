Trung vệ Duy Mạnh - Quỳnh Anh bất ngờ đẩy lịch cưới sớm một tháng

Và trong lần hợp tác thiết kế đồ cưới lần này, Chung Thanh Phong đã chuẩn bị ba bộ vest dành cho trung vệ CLB Hà Nội và ba bộ váy cưới bồng bềnh cho cô dâu để chụp ảnh cưới. Còn ở ngày lễ trọng đại, đội ngũ Chung Thanh Phong đã làm 4 thiết kế theo số đo riêng. Trong đó chiếc váy cưới thiết kế cho Quỳnh Anh có độ xòe và mềm rũ tựa như công chúa, trẻ trung, dịu dàng, mềm mỏng và đẩy mạnh vẻ đẹp thanh lịch nhất có thể thông các chi tiết đính kết chạy dọc thân váy. Điểm thú vị ở chiếc váy cưới của Quỳnh Anh là chất liệu ren mảnh và nhuyễn như tơ đắt tiền được nhập khẩu từ Pháp về Việt Nam, đính pha lê kết hoa tỉ mỉ theo dạng 3D.

Chung Thanh Phong bất ngờ tiết lộ lịch tổ chức lễ cưới của chân sút tuyển Việt Nam vốn dự trù rơi vào tháng 3, nhưng vì một vài lý do riêng của cặp đôi và gia đình, nên lễ cưới rút ngắn quãng thời gian, diễn ra vào ngày 9.2. Duy Mạnh và Quỳnh Anh đã thông báo gấp đến ê-kíp vào ngày 31.12, song do lịch làm việc của cầu thủ dày đặc, chỉ trống trong ngày đầu năm, do đó, Chung Thanh Phong phải ráo riết bàn bạc ê-kíp, lên ý tưởng , set-up buổi chụp ảnh cưới, thực hiện trang phục cưới cho cặp đôi Duy Mạnh - Quỳnh Anh gói gọn trong 1 tuần.