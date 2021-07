Trưởng ban giám khảo LHP Cannes nói người da đen vẫn bị coi thường

Đạo diễn Spike Lee (64 tuổi) là nghệ sĩ da đen đầu tiên đứng đầu ban giám khảo LHP Cannes, cho biết rất ít tiến triển về nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ kể từ khi bộ phim ông đạo diễn Do The Right Thing được công chiếu tại French Riviera (Pháp) vào năm 1989 với câu chuyện dựa trên sự kiện có thật tại Brooklyn ( New York ) về căng thẳng chủng tộc và sự tàn bạo của cảnh sát Mỹ.

"Khi bạn nhìn thấy Eric Garner, George Floyd bị sát hại bạn sẽ nghĩ và hy vọng rằng 30 năm sau những người da đen sẽ không bị ‘săn lùng’ như thế”, đạo diễn Spike Lee nói tại LHP Cannes 2021 – một trong những sự kiện điện ảnh lớn nhất thế giới diễn ra từ ngày 6 - 17.7 tại Pháp, theo Reuters.

Thẩm phán đã kết án cựu cảnh sát thành phố Minneapolis - Derek Chauvin 22 năm tù vào tháng 6.2021 vì tội giết George Floyd trong một vụ bắt giữ vào tháng 5.2020. Đoạn video Chauvin đè đầu gối trên cổ Floyd bị còng trong hơn 9 phút đã gây ra sự phẫn nộ khắp thế giới và bản án được nhiều người coi là bước ngoặt phản đối việc sử dụng lực lượng cảnh sát quá bạo lực đối với người Mỹ da đen. Còn Eric Garner bị một sĩ quan cảnh sát da trắng giết chết trong vụ bắt giữ năm 2014. Câu nói khi anh hấp hối: “Tôi không thể thở được” đã trở thành một lời kêu gọi tập hợp cho phong trào Black Lives Matter (Người da đen đáng sống).

Các nữ giám khảo tại LHP Cannes lần thứ 74 (từ phải qua): Mylene Farmer, Melanie Laurent, Mati Diop, Jessica Hausner và Maggie Gyllenhaal ẢNH: REUTERS

Tác phẩm Do The Right Thing của Spike Lee kể câu chuyện xích mích dẫn đến kết cục chết người trong một ngày nắng nóng sôi sục ở Brooklyn, gây căm phẫn cho một số nhà phê bình khi được phát hành lần đầu. Nhiều người lúc đó cho rằng bộ phim kích động bạo loạn trong cộng đồng người da đen ở Mỹ.

Spike Lee cùng với Mati Diop, Mylene Farmer, Maggie Gyllenhaal, Song Kang Ho, Melanie Laurent, Jessica Hausner, Tahar Rahim và Kleber Filho làm giám khảo cho hạng mục có 24 phim tranh giải Cành cọ vàng - Phim hay nhất. Ban tổ chức LHP Cannes năm nay trao giải Cành cọ vàng danh dự cho nữ diễn viên kiêm đạo diễn và nhà sản xuất phim Mỹ Jodie Foster, nhà làm phim Ý Marco Bellocchio.