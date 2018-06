Trương Nhân đăng quang 'Hoa hậu Thế giới doanh nhân 2018'

Từng hợp tác với nhau trong một số dự án, Hứa Vĩ Văn và Diễm My có sự thân thiết đặc biệt, tựa như người thân trong gia đình. Vai diễn trong Ống kính sát nhân cũng là do anh giới thiệu cho Diễm My 9X.