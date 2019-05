Trương Thị May cùng mẹ tham dự Đại lễ Phật đản Vesak tại chùa Tam Chúc

Là một trong số những đại biểu được mời của Đại lễ Phật đản Vesak 2019, Trương Thị May dù đang tham gia làm giám khảo một cuộc thi tìm kiếm gương mặt người mẫu nam vẫn thu xếp thời gian đến viếng chùa và thực hiện các nghi thức của buổi lễ. Á hậu sinh năm 1988 diện áo tràng nâu, cùng mẹ viếng cảnh, tham quan, chiêm ngưỡng và tìm hiểu về kiến trúc của quần thể ngôi chùa lớn nhất Việt Nam.

Ảnh: NVCC Trương Thị May cùng mẹ thực hiện nghi thức tắm Phật

Đến thăm ngôi chùa đúng ngay thời điểm diễn ra Đại lễ Phật đản Vesak, Trương Thị May không bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu về quá trình xây dựng chùa, khám phá đại sảnh với sức chứa 3.500 chỗ ngồi. Cô cũng hỏi thăm sức khỏe các sư thầy, thực hiện nghi lễ cầu bình an và nghi thức tắm Phật. Vốn là người ăn chay trường và một lòng hướng về Phật giáo, Trương Thị May thành kính bày tỏ tấm lòng hướng về Phật, nguyện cầu cho quốc thái dân an, gia đình, mọi người đều có cuộc sống bình an, no ấm.

Ảnh: NVCC Cô hào hứng khi được chiêm ngưỡng kiến trúc của ngôi chùa lớn nhất Việt Nam