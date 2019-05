Trương Thị May diện áo dài thêu rồng trên thảm đỏ Cannes 2019

Trương Thị May cùng đoàn phim Ấn Độ dự lễ công chiếu ra mắt bộ phim Oh Mercy trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes lần thứ 72. Người đẹp khéo léo lựa chọn áo dài truyền thống với hình ảnh rồng bay được thêu tỉ mỉ của nhà thiết kế Đinh Văn Thơ. Bộ trang phục này giúp mỹ nhân sinh năm 1988 toát lên vẻ ngoài quyền lực, sang trọng và nhận nhiều lời khen từ phía người hâm mộ.

Trương Thị May cho biết cô từng có cơ hội hợp tác và tham gia một số dự án phim của ông Raja Ramani. Cả hai có mối quan hệ bạn bè thân thiết nên khi được nhà sản xuất ngỏ lời mời, cô đã đồng ý đi cùng ông và đoàn phim đến tham dự sự kiện đình đám này. Á hậu các dân tộc Việt Nam 2007 không giấu được sự hào hứng khi xuất hiện trên thảm đỏ. Cô cho biết việc có mặt tại Cannes không đơn thuần là dịp để bản thân có thể tiếp cận với nhiều nền điện ảnh lớn trên thế giới mà còn là dịp cho cô cùng đoàn làm phim tìm kiếm những khả năng hợp tác trong các dự án điện ảnh sau này.

Sự xuất hiện bất ngờ của Trương Thị May trên thảm đỏ Cannes nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người hâm mộ dành lời khen cho chân dài 1,73m khi cô lựa chọn một thiết kế mang đậm dấu ấn Việt Nam tại một sự kiện quốc tế . Không ít khán giả còn so sánh Trương Thị May với mỹ nhân từng gây bão trên thảm đỏ trước đó. Một tài khoản nhận xét: “Kín đáo sẽ không bị ném đá. Kín đáo mà vẫn giữ được sự nổi bật, chú ý mới là ấn tượng. Cô ấy xuất hiện đơn giản nhưng vẫn khiến ống kính phải nhấp vào”.