Trường xưa Sài Gòn trong 'Miền ký ức'

Trong phần 1 - Ký ức HTV gợi nhớ về những cuộc thi ca nhạc đình đám một thời dành cho lứa tuổi học trò: Tiếng hát măng non và Tiếng ca học đường. Đây là bệ phòng đầu đời cho nhiều gương mặt ca sĩ nổi tiếng hiện nay như Quốc Thiên, Khởi My, Vũ Cát Tường , Võ Hạ Trâm, Bảo Anh… Và Nguyệt Hằng - quán quân của Tiếng hát măng non mùa đầu tiên cùng Quốc Thiên - á quân của Tiếng ca học đường mùa đầu tiên sẽ chia sẻ những kỷ niệm đặc biệt thời niên thiếu khi tham gia cuộc thi này. Ở phần 2 - Ký ức thành phố trẻ, khán giả sẽ “tham quan” qua màn ảnh nhỏ một số ngôi trường cổ tại TP.HCM như Marie Curie, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Quý Đôn... Khách mời đặc biệt của phần này là nhiếp ảnh gia Minh Hòa sẽ giới thiệu những hình ảnh tuyệt đẹp trong bộ sưu tập Trường xưa Sài Gòn cùng những câu chuyện hậu trường thú vị khi tác nghiệp. Và phần 3 - Từ ký ức đến hôm nay sẽ là những thông điệp yêu thương từ khán giả dành cho “ miền ký ức ”.