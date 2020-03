Phim Đàn bà đã cũ tập 23: Phương Khánh mất tích hay tự vẫn?

Phim Đàn bà đã cũ tập 22 tối qua có những diễn biến mới hấp dẫn khi Thế Phong lên Đà Lạt đưa Li Li đi nghỉ dưỡng. Anh chọn Nha Trang gần nhà mình để ở bên cạnh người đàn bà anh yêu suốt 3 ngày đêm. Li Li vẫn đón nhận sự chăm sóc, tình cảm của Thế Phong dù cô luôn nói giữa họ chỉ nên là tri kỷ của nhau vi giờ Phong đã có vợ. Trong khi đó Phương Khánh càng lúc càng tuyệt vọng nên cô thu dọn hành lý rời khỏi nhà Thế Phong đi tìm anh. Cô một mình ra biển thì nhìn thấy chồng sắp cưới tình tứ nắm tay Li Li đi dạo trên biển. Cô muốn ba mặt một lời và sau đó muốn nói chuyện riêng với Li Li nhưng Thế Phong đã cản. Còn Li Li thì cho rằng quan trọng là Phong yêu ai. Nhưng Thế Phong khi đứng trước hai người đàn bà anh đều có tình cảm thì cho rằng bản thân không muốn trả lời câu hỏi này vì anh rất ích kỷ, chưa xác định rõ. Còn với Phương Khánh, anh hẹn sẽ nói chuyện với cô sau. Sau đó nắm tay Li Li rời khỏi khiến Khánh càng uất ức, tuyệt vọng. Cô lái xe đến bờ biển, đau đớn khóc vật vã…

Châu Bùi và Minh hôn nhau trong hầm rượu Ảnh: Chụp màn hình

Ở một diễn biến khác thì Li Li khuyên Phong nên quay về đối mặt với Khánh. Còn Thế Phong thì cho rằng anh chưa thể xác định bản thân yêu ai. Anh cảm thấy mình quá ích kỷ. Khi nào anh có câu trả lời chính xác sẽ nói rõ với Li Li. Sau đó Thế Phong đưa nữ nhà văn về lại nhà và Li Li bảo rằng sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nhưng khi rời khỏi xe Thế Phong thả bộ trên con dốc vào nhà, Li Li đã vừa đi vừa khóc nức nở khi nhận ra rằng cô đã yêu Thế Phong rất nhiều.

Phim Đàn bà đã cũ tập 22 còn có thêm diễn biến Nguyên Lam đến bệnh viện tâm thần thăm Dũng thì thấy anh đang thân mật với Gia Linh. Anh còn khen Linh xinh đẹp và muốn cô làm người yêu. Nguyên Lam nhìn thấy cảnh này đã rất khó chịu. Lam còn nghe được những lời Gia Linh nói với Dũng rằng cô chỉ giả điên. Sau đó Lam cũng gặp Minh đang đi vào thăm Gia Linh nên đã kể cho Minh nghe những gì cô nghe thấy… Minh bán tín bán nghi về việc giả điên của Gia Linh. Ở một cảnh khác thì Châu Bùi lên Đà Lạt tìm Thế Phong và liên lạc với Minh để hỏi thăm tin tức con trai. Họ gặp nhau, có cơ hội nói chuyện nhưng Châu Bùi vẫn tỏ ra giữ khoảng cách với Minh.

Phương Khánh mất tích khiến Phong hốt hoảng Ảnh: Chụp màn hình

Phim Đàn bà đã cũ tập 23 tối nay 5.3 lúc 19 giờ 45 trên SCTV14 tiếp tục có những tình tiết mới khi công an tìm thấy chiếc xe hơi đỗ cạnh bờ biển đã hai ngày và đôi giày của phụ nữ. Thế Phong đến nơi thì phát hiện đó là của Khánh…

Trong một cảnh khác thì Minh gặp lại Châu Bùi trong event khai trương hầm rượu, anh đã không kiềm lòng được một lần nữa thể hiện tình cảm của mình: “Ở đây không có Gia Linh, chỉ có chúng ta thôi”. Châu Bùi lần này cũng đáp lại: “Anh có còn cần đến em không?“ khiến Minh vô cùng hạnh phúc: “Em hỏi anh lần nữa đi… Anh luôn cần em”.

Gia Linh muốn níu kéo Minh thì anh lại một lần nữa tuyệt tình Ảnh: Chụp màn hình

Phim Đàn bà đã cũ tập 23 còn có tình tiết Minh vẫn đến thăm Gia Linh ở bệnh viện nhưng cô cứ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê: “Anh đưa em về nhà đi rồi mình sẽ làm đám cưới lại” khiến Minh phải nói thẳng: “Linh ạ, dù em ở đâu em với anh cũng chỉ là người thân thôi. Với lại anh và em thực sự không thể nào tiến xa hơn được nữa, em hiểu không”. Sự tuyệt tình của Minh một lần nữa khiến Gia Linh uất hận: “Anh đã thay đổi như ngày hôm nay tất cả là do Châu Bùi. Tất cả là do chị ta, do người đàn bà đó”.

Phim Đàn bà đã cũ tập 23: Phương Khánh đã tự vẫn hay chỉ "mất tích" để hù dọa Thế Phong? Gia Linh có buông tha để Minh đến với Châu Bùi?