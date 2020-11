Tuấn Hưng bất ngờ xuất hiện hát ‘rực lửa’ trong đêm bán kết Miss Tourism Vietnam 2020

Các ca sĩ nổi tiếng tham gia biểu diễn trong đêm bán kết Hoa khôi Du lịch Việt Nam - Miss Tourism Vietnam 2020 như Tuấn Hưng, Nguyễn Phi Hùng... đã tạo được nhiều điểm nhấn khó quên cho chương trình, giúp khán giả hào hứng xem đến cuối. Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng Sự xuất hiện của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng và Tuấn Hưng đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Nếu Nguyễn Phi Hùng xuất hiện nhẹ nhàng, vui tươi trong ca khúc Em đẹp nhất đêm nay (sáng tác: Vũ Quốc Việt) thì Tuấn Hưng đã góp phần làm sân khấu trở nên lôi cuốn và bùng nổ hơn hơn với loạt ca khúc hit: Nắm lấy tay anh, Đam mê, Tìm lại bầu trời, Độc thoại, Như giấc chiêm bao, Chỉ có thể là yêu... Ca sĩ Tuấn Hưng khuấy động sân khấu Đắk Nông với nhiều bản hit nổi tiếng Ảnh: T&C Đặc biệt, thông tin ca sĩ Tuấn Hưng giải nghệ gần đây đã khiến khán giả Đắk Nông kéo đến kín sân khấu, làm nóng không khí đón chờ anh từ sớm ở khu vực diễn ra đêm bán kết Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020. Khán giả cuồng nhiệt cùng ca sĩ Tuấn Hưng Ảnh: T&C Nhóm Rap Nguyên Quán gây ấn tượng đặc biệt với bản rap Đắk Nông đại ngàn, mang đến nhiều dấu ấn về tài nguyên và du lịch của vùng đất Đắk Nông qua lời rap duyên dáng. Top 30 cô gái xinh đẹp xuất hiện trên sân khấu bán kết Miss Tourism Vietnam 2020 đã vượt qua hàng trăm thí sinh khác để có mặt tại TP.Gia Nghĩa – tỉnh Đắk Nông. Mở đầu đêm thi bán kết, top 30 thí sinh đã có màn giới thiệu bản thân trong bộ áo dài trắng. 4 thí sinh Đắk Nông bước vào vòng bán kết được lợi thế sân nhà, nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả xem trực tiếp.

Ban giám khảo vòng thi bán kết gồm: Đỗ Trần Khánh Ngân - đương kim Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 – Hoa hậu Miss Global 2017, nhà thiết kế Valentines Vân Nguyễn, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, bà Hiền Phương Đông – Chủ tịch Korea Beauty Center và ca sĩ Dương Quốc Hưng – Phó Giám đốc Co6ng ty Quảng cáo truyền thông Tấm và Cám.

Top 30 thí sinh đồng diễn áo dài mở đầu chương trình

Thí sinh trình diễn trang phục dân tộc Ảnh: T&C

30 thí sinh xuất hiện trong phần thi Trang phục dân tộc các vùng miền. Đây là phần thi không chỉ trình diễn trang phục đơn thuần mà còn giúp thí sinh cảm nhận được vẻ đẹp của trang phục các dân tộc anh em trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Ban tổ chức mong muốn sức lan tỏa và quảng bá nét tinh hoa, độc đáo của đất nước, con người Việt Nam chính là sự hòa đồng của tất cả dân tộc anh em.

Trước đêm thi bán kết, các thí sinh đã trải qua phần thi Tài Năng tại Vinpearl Luxury Hotel – Lanmark 81 TP.HCM. Vì thế, trong đêm bán kết, có 3 thí sinh được chọn để thể hiện lại phần thi tài năng. Thí sinh Bùi Thị Thanh Thủy (SBD: 049 – Phú Yên) thể hiện phần thi Tài năng qua tiết mục Bánh trôi nước như một ca sĩ và diễn viên múa chuyên nghiệp.

3 tiết mục thi tài năng của top 3 Tài năng Hoa khôi du lịch Việt nam 2020 Ảnh: T&C

Thí sinh Nông Thị Thiêng (SBD: 109 – Cao Bằng) thể hiện tiết mục múa Hương sắc non cao (sáng tác: Dân tộc Tày, biên đạo: Hồng Diễm). Cây đàn trong màn trình diễn của thí sinh Nông Thị Thiêng là đàn tính – một nhạc cụ dân tộc của người Tày. Đối với bà con dân tộc Tày, hát then đi liền với cây đàn tính và luôn tạo nên những thanh âm ấn tượng. Thí sinh Bùi Minh Anh (SBD:169 – Đắk Nông) gây bất ngờ với chất giọng trong trẻo qua bài hát Em đi trên cỏ non (sáng tác Bắc Sơn).

Màn thi dạ hội và kết thúc vòng bán kết Ảnh: T&C

Phần thi Trang phục dạ hội của 30 thí sinh tạo sự lôi cuốn cho đông đảo khán giả khi 30 cô gái lộng lẫy, kiêu sa xuất hiện trên sân khấu.