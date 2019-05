Tuấn Hưng tiết lộ về tình trạng siêu xe 'vỡ nát đầu' sau vụ tai nạn

Trên trang cá nhân, Tuấn Hưng chia sẻ hình ảnh chiếc siêu xe Ferrari màu đỏ của mình sau vụ tai nạn vào cuối năm 2018. Trong loạt ảnh được giọng ca Nắm lấy tay anh đăng tải, xế hộp của nam ca sĩ đang dần hoàn thiện các công đoạn sửa chữa. Phần khung gầm của xe cũng được thay thế và hoàn thiện. Tuấn Hưng viết: “Sốt ruột quá... Hi vọng xong sớm để đón Bảo Ngọc Lâm đi thi The Voice như lời đã hứa”.

Dòng trạng thái của nam ca sĩ nhận được sự quan tâm của fan. Kể từ sau vụ tai nạn, nhiều fan không khỏi lo lắng về số phận chiếc Ferrari của Tuấn Hưng. Phía dưới bình luận, bà xã Hương Baby bày tỏ niềm hào hứng: “Sắp được gặp em ngựa đỏ rồi”. Trong khi đó, nhiều khán giả cho rằng Tuấn Hưng sắp đón siêu xe về để thực hiện lời hứa đưa học trò đi thi The Voice. Nam ca sĩ gửi lời cảm ơn đến fan và chia sẻ: “Mong em nó về quá, xa nhau nửa năm rồi”. Đồng thời, anh tiết lộ vì thay toàn bộ phụ kiện mới cho xe nên mất nhiều thời gian. Dù vậy, anh vẫn thoải mái đầu tư vì muốn xe đẹp nhất có thể.

Ảnh: FBNV Hiện tại, các công đoạn sửa chữa xe dần được hoàn thành

Sáng 16.10.2018, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ hình ảnh về chiếc siêu xe Ferrari 488 GTB gặp tai nạn trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Từ hình ảnh được chia sẻ có thể thấy chiếc xe bị biến dạng phần đầu, hư hỏng khá nặng. Cộng đồng mạng nhanh chóng nhận ra chủ nhân của chiếc siêu xe trị giá 14 tỉ đồng này là nam ca sĩ Tuấn Hưng. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của nam ca sĩ trước vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Ngay sau đó, giọng ca sinh năm 1978 đăng tải dòng trạng thái trấn an fan trên trang cá nhân. Anh viết: “Cảm ơn tất cả mọi người quan tâm hỏi thăm. Hưng đã ổn, chỉ là tai nạn nhỏ, rất may mắn không có làm tổn thương ai và không để lại hậu quả quá nghiêm trọng là điều rất may mắn rồi ạ. Khỏe mạnh rồi sẽ làm lại được hết ạ”. Cách đây không lâu, nam ca sĩ chia sẻ hình ảnh phụ kiện nhập từ nước ngoài về để thay thế phần bị hư hỏng của xe.