Tuần lễ Điện ảnh Nhật Bản tại TP.HCM

Tác phẩm được lựa chọn trình chiếu mở màn đêm khai mạc có sự tham gia giao lưu của ca sĩ Đông Nhi - Ông Cao Thắng vào ngày 16.1 tại BHD Star Thảo Điền là Đến hôn em vào lúc nửa đêm (Come kiss me at 0:00AM) của đạo diễn Takehiko Shinjo.