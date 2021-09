Tuấn Tú ‘đá xoáy’ Hồng Đăng vì kết hôn sớm trong Hãy yêu nhau đi

Trong Hãy yêu nhau đi tối 12.9, Tuấn Tú gần như reo lên “A, cái này dễ hơn đây này, phải là XS” khi được hỏi về size áo mà vợ mình, Nguyệt Ánh, vẫn mặc. Tuy nhiên, câu trả lời của Nguyệt Ánh lại là: “Thời em 2X tuổi thì đúng ạ. Bây giờ là size S gần M rồi”.

Mỗi lần trả lời đúng câu hỏi về vợ, người chơi được tiến gần vợ hơn 1 bước. Đoán sai, lùi lại một bước. Tuấn Tú đã đoán sai đến mức phải lùi mãi, lùi đến mức gần như trở thành một thành viên ban nhạc đứng sau ở chương trình Hãy yêu nhau đi.

Hãy yêu nhau đi tối 12.9 chủ đề Kết hôn sớm có nhiều câu chuyện của cặp vợ chồng kết hôn sớm. Họ gặp nhau khi rất trẻ, yêu nhau, có khi kết hôn do “bác sĩ bảo cưới”. Cũng có cặp đôi phải đối diện với trầm cảm sau sinh, khi họ còn quá trẻ và ít kinh nghiệm sống. Có người về với nhau nhưng chưa được cầu hôn theo cách lãng mạn thường thấy của người trẻ. Và ở chủ đề này, những ưu tư được giải tỏa...

Lời câu hôn được trông đợi trong Kết hôn sớm VTV cung cấp

Hãy yêu nhau đi có chủ trương như một liều thuốc hàn gắn cho gia đình. Ở đó, việc hòa hợp, quan sát chi tiết, quan tâm tới đối tác và bao dung được chú ý. Chính vì thế, sự hóm hỉnh và cả kinh nghiệm đều quan trọng như nhau. Chương trình đặc biệt chú ý hai yếu tố này.

Trong số Kết hôn sớm, MC Thành Trung và khách mời Tuấn Tú liên tục cà khịa, so đo với nhau về tình cảm đối với vợ của mình. Tú cũng hát Tình thôi xót xa. Sau cùng, Tú “đá xoáy” Hồng Đăng khi gặp câu hỏi về kinh nghiệm kết hôn sớm. Anh mau chóng nói tốt nhất nên hỏi Hồng Đăng và Mạnh Trường về việc này, do 2 diễn viên kia đều có kinh nghiệm lấy vợ sớm và có nhiều thông tin.

Chính nhờ sự cởi mở này, cặp đôi khách mời khác là Tuấn - My cũng dễ chia sẻ câu chuyện của mình hơn. Tuấn thổ lộ: thấy vợ ngốc nghếch phải tán bằng được! My cũng chia sẻ áp lực khi dính bầu và giấu gia đình. Bố cô cũng shock và tránh mặt con trong suốt 2 tuần. Khoảng thời gian khó khăn sau khi My sinh con, Tuấn đi công tác nhiều nên My đối diện nhiều áp lực. Hãy yêu nhau đi cũng tháo gỡ tâm tư nhiều năm của My về hình xăm trên tay chồng. Đó có đúng là tên của cô không.

Hãy yêu nhau đi là tên của một ca khúc nổi tiếng của Trịnh Công Sơn được gia đình nhạc sĩ đồng ý cho chương trình sử dụng. Chương trình được phát tối thứ 6 hàng tuần trên VTV3, hướng đến những câu chuyện tình yêu có niềm vui, có khúc mắc trong cuộc sống giữa những cặp đôi đang chuẩn bị hò hẹn, hay giữa những cặp vợ chồng có những khoảng cách trong hôn nhân.