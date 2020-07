Tượng Nàng tiên cá bị vẽ bậy ‘cá phân biệt chủng tộc’

Cảnh sát thành phố Copenhagen chưa xác định được thủ phạm. “Chúng tôi coi đó là hành vi phá hoại và đã bắt đầu điều tra”, người phát ngôn của cảnh sát nói với hãng tin Reuters ngày 3.7. Theo Reuters, bức tượng Nàng tiên cá 107 năm tuổi này từng bị phá hoại nhiều lần bởi những người biểu tình, những nhà hoạt động dân chủ đến vận động chống đánh bắt cá voi.

Bức tượng đã hai lần bị mất đi phần đầu, một lần bị cưa mất cánh tay và nhiều lần bị đổ sơn bê bết. Người biểu tình đã có những lần làm đổ nàng tiên cá, chặt đầu nàng tiên cá, bẻ tay nàng, hoặc đổ sơn lên nàng. Gần đây nhất vào tháng 1, dòng chữ “tự do cho Hồng Kông” được vẽ lên phiến đá ở dưới bức tượng đồng cao 1,65m. Sau mỗi lần bị phá hoại, bức tượng đều được sửa chữa và phục hồi.

Được khánh thành vào ngày 23.8.1913, bức tượng Nàng tiên cá làm từ đồng và đá granit, là món quà của Carl Jacobsen (con trai người sáng lập ra hãng bia Carlsberg) tặng thành phố Copenhagen. Bức tượng được một triệu du khách tới thăm mỗi năm, do nghệ nhân điêu khắc Edvard Eriksen thiết kế và mô phỏng hình thể vợ mình là Eline Eriksen. Bức tường lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích của Hans Christian Andersen. Câu chuyện kể về nàng tiên cá đã từ bỏ mọi thứ để được ở bên chàng hoàng tử trên đất liền.

Tháng 7.2019, bộ phim The Little Mermaid bản người đóng của Disney vướng tranh cãi sau khi diễn viên người Mỹ gốc Phi Halle Bailey được chọn đóng vai chính. Không ít người hâm mộ không thích tạo hình nàng tiên cá da màu. Tuy nhiên, theo nhận định của một số nhà đánh giá phim, tạo hình mới của nhân vật Ariel rất sống động, khiến cho người xem có cảm giác cô nàng mạnh mẽ hơn nàng Ariel của phiên bản hoạt hình.

Theo trang The Disinsider, The Little Mermaid do Rob Marshall làm đạo diễn, dựa theo bộ phim hoạt hình kinh điển cùng tên ra mắt vào thập niên 1980, dự định quay tại London (Anh). Thế nhưng, lịch quay này đã bị hoãn lại do dịch Covid-19 . Disney cho biết họ sẽ sớm bắt đầu lại phim này nhưng chưa có khung thời gian cụ thể. Mới đây, hai nhà soạn nhạc Alan Menken và Lin-Manuel Miranda tiết lộ họ đã hoàn thành việc ghi âm tất cả ca khúc cho bộ phim, trong đó có một ca khúc Hoàng tử Eric (Jonah Hauer-King đóng) hát riêng và một ca khúc hát chung với “Nàng tiên cá” Halle Bailey.