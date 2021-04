Trong phát biểu nhận giải, Chloé Zhao nói chiến thắng của cô là minh chứng cho những người luôn "có niềm tin và lòng can đảm để níu giữ niềm tin cho chính họ và những người khác, không quan trọng khi điều đó có khó thực hiện hay không" Twitter

Đạo diễn Trung Quốc sinh năm 1982 trở thành người phụ nữ nhận nhiều đề cử Oscar nhất năm nay. Ngoài hạng mục Đạo diễn xuất sắc, cô còn có tên ở các hạng mục: Kịch bản chuyển thể hay nhất, Dựng phim xuất sắc và Phim hay nhất.

Sinh ra ở một gia đình trung lưu tại Bắc Kinh, Chloé Zhao có cha là giám đốc công ty thép và mẹ là nhân viên bệnh viện. Từ bé, cô yêu thích văn hóa phương Tây, tới năm 15 tuổi đi du học Anh. Ba năm sau, cô tới Los Angeles (Mỹ) học trung học và gắn bó với nơi đây. Năm 2015, bộ phim đầu tay của Chloé Zhao - Songs My Brothers Taught Me - ra mắt tại Liên hoan phim độc lập Sundance và được giới phê bình đánh giá cao. Tác phẩm này còn được đề cử Phim đầu tay hay nhất tại giải thưởng Tinh thần độc lập (Independent Spirit Award). Phim thứ hai là The Rider ra mắt năm 2017 đem về cho Chloé Zhao hơn 20 giải thưởng lớn nhỏ tại các liên hoan phim quốc tế. Nomadland là phim thứ ba của nữ đạo diễn gốc Hoa, thực hiện với kinh phí vỏn vẹn 5 triệu USD, với sự tham gia diễn xuất của minh tinh từng hai lần giành Oscar - Frances McDormand.