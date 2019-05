Tuyết Lan, Mâu Thủy, Quang Đại, Hương Ly làm huấn luyện viên 'Model Kid Vietnam 2019'

Mentor đầu tiên của Model Kid Vietnam 2019 là Tuyết Lan – Á quân VNTM 2010. Tuy chạm đích cuộc thi với vị trí Á quân nhưng Tuyết Lan là một trong những thí sinh được giới chuyên môn đánh giá rất cao bởi khuôn mặt đậm chất Á đông và đầy cá tính.

Á quân Next Top Model Tuyết Lan

Điều này đã được minh chứng và khẳng định trong nhiều năm sau đó. Cô trở thành gương mặt người mẫu sáng giá của làng mốt Việt khi liên tục phủ sóng trên khắp các trang bìa tạp chí thời trang danh tiếng: Elle, Her World, Đẹp, Sành Điệu, Heritage,…Năm 2011, Tuyết Lan từng bước hiện thực hóa tham vọng vươn ra quốc tế

Sau một năm xây dựng cho mình hướng đi bài bản và có định hướng rõ ràng, dưới sự hỗ trợ của BeU Models, Tuyết Lan đã ký hợp đồng với công ty quản lý và đào tạo người mẫu hàng đầu thế giới Wilhelmina Models vào năm 2012, đây là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp người mẫu quốc tế của cô.

Năm 2013, Tuyết Lan đã diễn 5 show diễn tại Tuần lễ thời trang New York (New York Fashion Week). Trong đó, show diễn của nhà thiết kế Elie Tahari và Park Choon Moo thuộc Mercedes-Benz Fashion Week, còn lại là Tia Cibani, Wes Gordon và Juan Carlos Obando - 3 NTK nổi tiếng của New York. Đến thời điểm hiện tại, có thể khẳng định Tuyết Lan là một trong những người mẫu thành công nhất bước ra từ VNTM.

Mentor thứ 2 của Model Kid Vietnam 2019 là Mâu Thủy – Quán quân của VNTM 2013. Sau khi đăng quang ngôi vị Quán quân một cách xứng đáng, Mâu Thủy trở thành chân dài được săn đón trong làng mốt Việt. Cô liên tục đảm nhận vị trí first-face và vedette của nhiều show diễn thời trang lớn, đặc biệt là tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, một trong những sàn diễn đẳng cấp và chuyên nghiệp nhất Việt Nam.

Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 Mâu Thủy

Thành danh tại thị trường quốc tế luôn là niềm khao khát của những chân dài Việt Nam, Mâu Thủy cũng không phải ngoại lệ. Cô hội tụ rất nhiều những tiêu chuẩn đủ để gây ấn tượng với các nhà mốt nước ngoài. Với chiều cao 1m79, và số đo hình thể chuẩn quốc tế, cùng với sự hỗ trợ của BeU Models, Mâu Thủy đã có thể làm việc ở New York với vai trò là người mẫu trực thuộc của công ty quản lý nổi tiếng Wilhelmina Models.

Cô cũng từng là người mẫu có vinh dự sải bước trên nhiều những sàn diễn danh giá như New York Fashion Week, New York Couture Fashion Week.

Năm 2017, Mâu Thủy bất ngờ đăng ký dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và trở thành Á hậu. Đây được xem là một trong những bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô từ sau ngôi vị Quán quân VNTM 2013.

Mentor thứ 3 của Model Kid Vietnam 2019 là Quang Đại – Top 7 VNTM 2013. Chạm ngõ lần đầu với nghề người mẫu qua cuộc thi VNTM, Quang Đại nhanh chóng hình thành niềm đam mê và định hướng theo con đường người mẫu chuyên nghiệp những năm sau đó.

Người mẫu Quang Đại

Sở hữu vẻ ngoài điển trai, chiều cao lý tưởng 1m88, chàng người mẫu này hiện đang là một trong những cái tên sáng giá trên sàn catwalk. Không chỉ được ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài bảnh bao, Quang Đại còn gây ấn tượng với việc từng đỗ vào 2 trường đại học, đó là Đại học Luật TP. HCM và Đại học Nông Lâm.

Đại lựa chọn Đại học Luật và theo học lớp chất lượng cao khóa 35, tốt nghiệp với tấm bằng loại khá chuyên ngành luật thương mại quốc tế. Anh thành thạo 2 ngôn ngữ tiếng Anh và Tây Ban Nha.

Hiện tại, ngoài sự nghiệp người mẫu, Quang Đại còn trở thành một travel blogger và là một hot-face trên các trang mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Anh từng được vinh danh ở hạng mục Người có tầm ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội trong khuôn khổ giải thưởng Elle Vietnam 2018.

Mentor thứ 4 của Model Kid Vietnam 2019 là Hương Ly – Quán quân của VNTM 2015. Người mẫu Hương Ly bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ cuộc thi Vietnam’s Next Top Model với ngôi vị quán quân danh giá. Đây được xem là bước đệm vững chắc để Hương Ly phát triển sự nghiệp người mẫu của mình.

Hương Ly – Quán quân của Vietnam's Next Top Model 2015

Tiếp những năm sau đó, Hương Ly là cái tên được nhiều nhà thiết kế “chọn mặt gửi vàng” khi được lựa chọn trình diễn trong nhiều những bộ sưu tập. Ngoài những show diễn thời trang cá nhân của các nhà thiết kế tên tuổi, Hương Ly trở thành chân dài quen thuộc tại sàn diễn đẳng cấp và chuyên nghiệp của Vietnam International Fashion Week.

Sau quá trình cố gắng trong nghề, Hương Ly đã được xướng tên ở giải thưởng Her World Young Achieve 2018 hạng mục Model. Xét về kỹ năng đào tạo và huấn luyện, Hương Ly nổi lên như một lợi thế trong bộ tứ huấn luyện viên vừa được công bố, khi cô là giảng viên của Học viện Đào tạo Người mẫu BeU trong nhiều năm liền. Từ học viện đào tạo này rất nhiều những học viên đã trở thành người mẫu chuyên nghiệp và tự tin sải bước tại những sàn diễn thời trang lớn trong nước.

Model Kid Vietnam 2019 là chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm và đào tạo người mẫu nhí tài năng có độ tuổi từ 5-13. Vòng casting của Model Kid Vietnam 2019 tại TP.HCM sẽ diễn ra vào các ngày 29,30.5; tại Hà Nội sẽ diễn ra vào các ngày 4,5.6.

Trải qua quá trình dài hoạt động trong làng người mẫu, gặt hái được một số thành công và để lại những dấu ấn nhất định trong lĩnh vực thời trang, 4 huấn luyện viên Tuyết Lan, Mâu Thủy, Quang Đại, Hương Ly của Model Kid Vietnam 2019 mang đến cho khán giả sự an tâm về kỹ năng chuyên môn. Bên cạnh đó, khán giả cũng sẽ không khỏi sự tò mò và mong đợi vào hình ảnh, những phần huấn luyện của bộ tứ này.