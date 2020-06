TWICE có MV cán mốc 100 triệu view nhanh nhất sự nghiệp

Theo Soompi, MV More & More của TWICE phát hành vào 18 giờ ngày 1.6 đã vượt qua 100 triệu lượt xem trên YouTube vào khoảng 16 giờ 17 ngày 14.6 (giờ địa phương). Đây là video âm nhạc của TWICE cán được cột mốc này nhanh nhất (chỉ mất 12 ngày và 22 giờ). Kỷ lục trước đó do MV Feel Special nắm giữ (mất 21 ngày và 6 giờ).

TWICE gây ấn tượng với sự trở lại đẹp mắt trong MV More & More Ảnh: Soompi

More & More là ca khúc thuộc thể loại tropical house với tinh thần sôi động, vui tươi. Giai điệu của ca khúc dễ khiến người nghe phải lắc lư vì sự thú vị, lạ tai trong bản phối. Về phần MV, More & More được xây dựng theo concept “xứ sở thần tiên” với bối cảnh lung linh. Tạo hình của các cô gái nhóm TWICE đều như bước ra từ trong truyện tranh. Những loài sinh vật hiện lên trong MV cũng mang đến cảm giác bí ẩn, khơi gợi trí tò mò của khán giả.

More & More là MV tiếng Hàn thứ 13 của TWICE đạt 100 triệu lượt xem trên YouTube. Các video âm nhạc khác của nhóm vươn đến con số này là Like OOH-AHH, Cheer Up, TT, Knock Knock, Signal, Likey, Heart Shaker, What is Love?, Dance the Night Away, YES or YES, FANCY và Feel Special. Nếu tính cả ca khúc tiếng Nhật của nhóm là Candy Pop thì More & More là MV thứ 14 đạt mốc 100 triệu lượt xem.