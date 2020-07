Twice 'làm mưa làm gió' tại bảng xếp hạng Nhật Bản

Ngày 15.7, trang Twitter chính thức của Billboard Nhật Bản công bố danh sách Bảng xếp hạng (BXH) Billboard Nhật Bản Hot 100. Trong đó, đĩa đơn Fanfare của Twice đã giành được vị trí quán quân. Với thành tích kể trên, Twice lại càng đẩy xa khoảng cách với các nhóm nhạc nữ Hàn Quốc như BlackPink hay Red Velvet tại thị trường này.

Trước đó vào ngày 14.7, BXH Oricon của Nhật Bản cho biết đĩa đơn tiếng Nhật Fanfare của Twice giành vị trí số 1 trên các BXH đĩa đơn hằng tuần như Oricon Weekly Singles và Oricon Weekly Combles Singles (tính từ ngày 6.7 đến 12.7). Đĩa đơn Fanfare ghi nhận 18.796 điểm trên BXH Oricon vào ngày 7.7 và cán mốc 177.000 điểm sau tuần đầu phát hành. Như vậy, tính đến nay, Twice có tổng cộng 4 lần dẫn đầu BXH single hằng tuần của Oricon, kể từ sau đĩa đơn tiếng Nhật đầu tiên One More Time (phát hành tháng 10.2017), đĩa đơn tiếng Nhật thứ 2 Candy Pop (phát hành vào tháng 2.2018) và đĩa đơn Wake Me Up.

Twice nhận chứng nhận Bạch kim thứ 10

Hiện tại, Twice là nhóm nhạc nữ K-pop có số lượng ca khúc giành quán quân trên Billboard Nhật Bản Hot 100 nhiều nhất, với tổng cộng 5 ca khúc gồm: One More Time, Candy Pop, Wake Me Up, Breakthrough và Fanfare. Theo trang Allkpop, tính đến hết ngày 13.7, album tiếng Nhật Fanfare đã tiêu thụ được tổng cộng 271.640 bản và đạt chứng nhận Bạch kim từ Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Nhật Bản (RIAJ). Đây là chứng nhận Bạch kim thứ 10 trong sự nghiệp của Twice từ RIAJ. One More Time của Twice là đĩa đơn đầu tiên của một nhóm nhạc nữ K-pop đạt được chứng nhận bạch kim trong lịch sử RIAJ.

Fanfare của Twice "thống trị" nhiều BXH âm nhạc lớn tại Nhật Bản như Billboard Nhật Bản, Billboard Nhật Bản Hot 100, Oricon Weekly Singles Ảnh: Allkpop Nhóm nhạc Twice gặt hái thành công đáng kinh ngạc khi tính tổng lượng album bán ra ở cả Hàn và Nhật Bản. Đến nay, với 5,26 triệu bản album tiếng Hàn cùng 3,84 triệu bản của 10 đĩa đơn và album tiếng Nhật, Twice đã tiêu thụ hơn 9,1 triệu bản album. Twice và đĩa đơn Fanfare hiện lọt vào hot search của các kênh thông tin tìm kiếm tại Nhật Bản.