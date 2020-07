Vang hưởng khúc núi xanh - Thơ của Nguyễn Nhã Tiên

Bốn bề tôi núi, núi...vẳng non xa thác gầmmây lam trời bản vắngửng tím khối tình câmchút men cuồng khe suốicàng say càng độc hànhmù sa giăng trí nhớai như tôi ngày xanhSông Mã này sông Mãnhà ngươi cũng lở - bồirừng mênh mông man điệutiếng khèn thăm thẳm trôimây núi giăng chờ đợimà dốc thì lên trờimắt tôi ngàn ánh lửađuốc hoa tàn tro rơiSông Mã này sông Mãnhà ngươi cũng độc hànhkhắp bến bờ khói biếcvang hưởng từng âm thanhbỗng dưng ngàn non thẳmlá xanh và gió xanhchừng như tôi tiền kiếpđi tìm người: tình nhân.