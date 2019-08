Váy cưới của nhà thiết kế Phương My xuất hiện tại tiệm váy cưới hàng đầu New York

Không chỉ vậy, nhà thiết kế Phương My - Giám đốc sáng tạo của Phuong My Bridal cho biết: “Theo kế hoạch, BST cưới của Phương My sẽ được bán tại Milan (Ý), Washington DC, New York, San Francisco (Mỹ), Thượng Hải (Trung Quốc) và sẽ nằm trong các cửa hàng đồ cưới lớn nhất của những thành phố này”.

Phuong My Bridal chính thức có mặt tại Mark Ingram Atelier, New York, Mỹ ẢNH: P.M

“Có mặt tại các thị trường lớn, đi cùng với tiềm năng nhưng đây cũng là những thị trường vô cùng khó tính, đòi hỏi khắt khe về chất lượng của sản phẩm. Những chiếc váy của Phuong My Bridal vẫn mang đậm chất Á Đông, được chăm chút từ đường may, chất liệu cho đến thiết kế nhằm mang lại sự hoàn hảo nhất cho các cô dâu trong ngày trọng đại”, Phương My chia sẻ. BST Phuong My Bridal tại New York Bridal Fashion Week ẢNH: P.M

Trong tháng 8 này, Phuong My Bridal sẽ được bán tại Wedding Club, London và SooYoo, Elizabeth, Seoul. Đây đều là những cửa hàng đồ cưới cao cấp hàng đầu tại các thành phố này.