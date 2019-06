Về nhà đi con tập 42: Thư sẽ làm gì khi Vũ bị đánh ghen?

Nhân dịp ra mắt hai tác phẩm Hội kín xứ An Nam và Tâm lý dân tộc An Nam (ảnh) thuộc Tủ sách Pháp ngữ - Góc nhìn sử Việt, Omega Plus Book tổ chức tọa đàm Căn tính và đời sống xã hội VN qua lăng kính người Pháp đầu thế kỷ 20 vào 15 giờ ngày 15.6 tại sân khấu chính, Đường sách TP.HCM.