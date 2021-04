Vì sao em gái Nữ hoàng Elizabeth II từ bỏ tình yêu, còn Hoàng tử Harry thì không?

Công chúa Margaret từ bỏ mối quan hệ lãng mạn của mình vì hoàng gia, thì ngược lại cháu nội Nữ hoàng Elizabeth II - Hoàng tử Harry rời bỏ cuộc sống vương giả để sống bên người phụ nữ anh yêu.

Cả Công chúa Margaret và Hoàng tử Harry đều gặp những tình huống khó xử trong việc lựa chọn bạn đời vì không phù hợp với khuôn phép gia đình hoàng gia. Em gái Nữ hoàng Elizabeth II tìm thấy tình yêu với Peter Townsend đã ly hôn vợ, trong khi Hoàng tử Harry phải lòng nữ diễn viên Mỹ Meghan Markle, người gốc da màu đầu tiên xuất hiện trong hoàng gia Anh. Meghan Markle cũng có 1 đời chồng là Trevor Engelson, cả hai kết hôn năm 2011 và ly dị năm 2013.

Công chúa Margaret cần sự chấp thuận của Quốc hội trước khi kết hôn với Peter Townsend, hơn cô 16 tuổi. Townsend lấy vợ và có 2 con nhưng ly dị vợ để cầu hôn công chúa vào năm 1953. Margaret đồng ý nhưng họ vẫn giấu kín chuyện tình của mình bởi cả giáo hội lẫn hoàng gia Anh đều không chấp nhận thành viên hoàng tộc kết hôn với một thường dân bỏ vợ.

Năm 1955, Công chúa Margaret tuyên bố hủy hôn ước với Towsend với lý do muốn đặt giáo lý của nhà thờ và nhiệm vụ với Khối thịnh vượng chung lên trên hết, đồng thời điểm Quốc hội thông báo rõ rằng không chấp thuận đề nghị của cô.

“Margaret đặt nhiệm vụ và trách nhiệm với hoàng gia trước bản thân mình”, nhà viết sử hoàng gia Andrew Morton, người vừa phát hành cuốn sách mới Elizabeth & Margaret: The Intimate World of the Windsor Sisters (tạm dịch Elizabeth & Margaret: Thế giới thân mật của các chị em nhà Windsor), nói với tờ People.