Vì sao Frank Sinatra tin Marilyn Monroe bị sát hại?

Vào những năm cuối đời, ca sĩ/diễn viên lừng danh Frank Sinatra thường hồi tưởng về tình yêu, những mất mát trong đời và những người bạn mà ông nhớ nhất, bao gồm cả nữ minh tinh Marilyn Monroe, theo People. Tựa sách In The Wee Small Hours lấy từ tên ca khúc nổi tiếng của Frank Sinatra là In The Wee Small Hours of The Morning.

Những gì thực sự xảy ra vào ngày 4.8.1962 khi ngôi sao Marilyn Monroe được phát hiện qua đời và nguyên nhân công bố dùng ma túy quá liều vẫn được xem là rất mù mờ, bí ẩn. Người bạn thân thiết của Frank Sinatra, người từng làm quản lý cho ông - Tony Oppedisano tác giả cuốn hồi ký Sinatra and Me: In The Wee Small Hours cho biết nam ca sĩ không nghĩ rằng Marilyn Monroe sử dụng ma túy quá liều. “Frank tin rằng cô ấy đã bị sát hại. Và anh ấy không bao giờ vượt qua được suy nghĩ đó”, Tony Oppedisano viết.

Cuốn hồi ký Sinatra and Me: In The Wee Small Hours của Tony Oppedisano phát hành ngày 8.6 tới ẢNH: PEOPLE

Dưới góc nhìn của Tony Oppedisano, Frank Sinatra và Marilyn Monroe từng là bạn thân nhưng không phải là người yêu của nhau. Nam danh ca luôn nói Marilyn xinh đẹp và hài hước. Oppedisano viết: “Frank cảm thấy cô ấy quá rắc rối, quá mong manh để anh ta có thể đồng sàng rồi… ra đi!”.

Tuy nhiên, điều quan trọng là Marilyn Monroe đã tâm sự những bí mật riêng tư nhất của mình bao gồm cả những cuộc tình của cô với Tổng thống John F.Kennedy, Thượng nghị sĩ Robert F.Kennedy với Frank.

Khi những cuộc tình kết thúc đột ngột, “Marilyn nói với Frank rằng cô không hiểu tại sao hai người đàn ông quyền lực này lại ‘đóng cửa’, hoàn toàn không hề liên lạc khi cô ngừng quan hệ tình dục với họ”, Oppedisano viết trong hồi ký.

Cuối tuần lễ trước khi qua đời, nữ diễn viên đã dành thời gian ở khu nghỉ dưỡng Cal Neva nổi tiếng, bên ngoài hồ Tahoe, thuộc sở hữu một phần của Frank Sinatra. Điều mà thế giới không biết, theo tác giả cuốn hồi ký tiết lộ, là Marilyn Monroe đã ở đó để dành toàn bộ thời gian với chồng cũ Joe DiMaggio, người cũng đang nghỉ dưỡng gần đó, đồng thời Marilyn quyết định thông báo với báo chí vào tuần sau rằng họ sẽ quay lại với nhau.

Tin tức từ một cuộc họp báo sau đó làm dấy lên tin đồn rằng Marilyn Monroe chia sẻ chi tiết về mối quan hệ của cô với John F.Kennedy và Robert F.Kennedy. Tuy nhiên, Oppedisano viết: “Frank nói rằng cô ấy chưa bao giờ tiết lộ với báo chí về gia đình Kennedy vì cô vẫn còn tình cảm với họ. Frank tin rằng nếu cuộc họp báo không công bố chuyện này, cô ấy sẽ sống lâu hơn rất nhiều”.

Marilyn Monroe luôn có những người đàn ông vây quanh ẢNH: PEOPLE

Vài ngày sau cái chết của Marilyn Monroe, luật sư Mickey Rudin của Frank Sinatra, người cũng từng làm việc với Marilyn Monroe nói với nam ca sĩ rằng nữ diễn viên bị sát hại. Đó cũng là tin đồn lan truyền vào thời điểm đó. Theo cuốn hồi ký, Frank Sinatra có một số nguồn tin kể cho ông nghe nữ minh tinh bị giết: “Cô ấy đã bị sát hại bằng thuốc Nembutal và Robert F.Kennedy hoặc mafia có liên quan”.

Hơn 5 thập kỷ sau, sự thật vẫn là một bí ẩn. “Rất nhiều thuyết âm mưu và tôi không thể để mọi chuyện yên nghỉ”, Oppedisano viết. Những gì ông biết là Frank Sinatra vẫn bị ám ảnh bởi cái chết của Marilyn Monroe.

Nữ minh tinh là một trong số những người bạn, bao gồm hai thành viên nhóm Rat Pack là Sammy Davis Jr và Dean Martin, những người mà ông luôn hồi tưởng vào những năm tháng cuối đời khi họ cùng trò chuyện, thường cho đến rạng sáng, tại khu nhà ở Palm Springs, California của nam ca sĩ. Những câu chuyện từ lâu đã được giữ kín nhưng giờ đây 23 năm sau cái chết của Frank Sinatra, Tony Oppedisano hy vọng bằng cách chia sẻ những thông tin này, ông thể hiện một góc khác của biểu tượng âm nhạc Mỹ.

“Tôi đã cố gắng vẽ chân dung một người đàn ông mà rất ít người hiểu tường tận như tôi. Tôi nghĩ anh ấy biết một ngày nào đó tôi chia sẻ những câu chuyện mà anh ấy muốn cả thế giới biết”, Tony Oppedisano nói,

Marilyn Monroe là ngôi sao màn bạc, biểu tượng của vẻ đẹp Mỹ, nổi tiếng vào thập niên 1950. Cô từng đóng nhiều phim như Dangerous Years (1947), The Fireball (1950), Niagara (1953), River of No Return (1954), Some Like It Hot (1959)… trước khi đột ngột qua đời vào năm 1962 ở tuổi 36.