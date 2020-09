Vì sao Hà Anh Tuấn chọn rừng để kể chuyện âm nhạc cho 'See Sing Share 4'?

Từ khi trailer See Sing Share 4 được trình làng vào tối 11.9 với những cảnh quay tuyệt đẹp pha chút ma mị trong một khu rừng với những sắc thái khác nhau đã tạo nhiều cảm xúc mong chờ ở người dõi theo. Ở đó, âm nhạc khi như dòng thác nhỏ lúc len lỏi qua con suối, hòa cùng với thanh âm trong lành của những cơn mưa rừng… mang đến một tổng thể hài hòa, ngọt lành, mát dịu, êm đềm của thiên nhiên.

Tập 1 của See Sing Share 4 vừa ra mắt tối ngày 14.9 đã chiếm trọn trái tim những người yêu nhạc Hà Anh Tuấn, với gần 1.000 bình luận trong vài giờ, bày tỏ sự hào hứng khi được tái ngộ chuỗi chương trình giàu xúc cảm và ký ức này

Cứ mỗi mùa See Sing Share, “chàng trai viết lên cây” Hà Anh Tuấn lại mang đến một câu chuyện mới, hơi thở mới cho mỗi ca khúc mình tuyển chọn để gửi đến người nghe. Có thể kể đến một số bài hit “triệu view” từng tạo nên dấu ấn qua các mùa trước: Tình thôi xót xa, liên khúc Tuyết rơi mùa hè & Chân tình (mùa 1), Người tình mùa đông, Trái tim em cũng biết đau (mùa 2), Chỉ còn… những mùa nhớ và Qua cơn mê (mùa 3)…

Và nay, sau 2 năm kể từ See Sing Share 3, Hà Anh Tuấn cùng ê kíp thực hiện đã dành tâm sức chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa 4. Trong rừng có cơn mát lành cũng được xem là “phát súng” mở màn cho chuỗi dự án âm nhạc lớn The Veston mang dấu ấn hồi sinh tinh thần lạc quan, mát lành sau thời gian dài giãn cách xã hội vì dịch Covid-19. "Đặc sản" của See Sing Share mùa 4 - âm nhạc thu trực tiếp trong rừng được khán giả dự đoán mang màu sắc acoustic qua sự xuất hiện của một số nhạc cụ: guitar, sáo, accordion (đàn xếp), didgeridoo (nhạc cụ của thổ dân Úc)…