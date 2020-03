Vì sao ‘Kingdom 2’ được yêu thích?

Sự pha trộn giữa The Walking Dead và Game of Thrones

Hơn 1 năm sau khi phần đầu tiên ra mắt, Kingdom (tựa Việt: Vương quốc thây ma hay còn gọi là Vương triều xác sống) phần 2 tiếp tục viết nên một chương mới của làng phim ảnh truyền hình xứ kim chi. Tác phẩm một lần nữa gây ấn tượng khi lồng ghép nhuần nhuyễn yếu tố xác sống ghê rợn trên nền câu chuyện tranh giành quyền lực giữa những phe phái thời Joseon.

Nội dung Vương triều xác sống dễ bị nghĩ ngay đến sê-ri The Walking Dead (Xác sống) và 8 phần phim Game of Thrones (Cuộc chiến vương quyền). Nếu như chi tiết diệt thây ma dài hơi của Kingdom làm một bộ phận người xem liên tưởng đến The Walking Dead thì cuộc chiến đến ngai vàng của tác phẩm xứ kim chi lại có sắc thái tương tự Game of Thrones. Tuy nhiên, đứa con tinh thần của biên kịch Kim Eun Hee được khán giả đánh giá là tốt hơn bởi… xác sống trong phim chạy nhanh hơn hẳn, có tính xây dựng và trực tiếp ảnh hưởng đến mạch truyện ổn hơn The Walking Dead hay Game of Thrones.

Phim được khán giả lẫn giới chuyên môn đánh giá cao ẢNH: POSTER PHIM

Đáng chú ý, cây viết Erik Kain của Forbes đã có những so sánh thú vị: “Đây là một trong những phim truyền hình về xác sống hay và mới lạ nhất mà tôi từng xem, kể từ sau The Walking Dead. Bọn thây ma trong Kingdom không giống trong The Walking Dead, bởi chúng nhanh hơn”. Anh không quên mỉa mai rằng zombie trong Kingdom “có ích” hơn nhiều so với của Game of Thrones.

Còn Diksha Sundriyal của trang Cinemaholic thì khẳng định Kingdom 2 vượt mọi kỳ vọng khán giả và phần phim này chính xác là những gì mà đáng lẽ Game of Thrones 8 nên có. Được biết, mùa cuối Cuộc chiến vương quyền bị chê vô cùng tệ hại và bị fan tuyên bố là không nên tồn tại.

Kingdom 2 có tiết tấu nhanh, nhịp độ trốn - chạy dồn dập và những cái chết bất thình lình khiến người xem ngỡ ngàng ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Yếu tố Đông - Tây hòa hợp

Trước Kingdom, tình huống chiến đấu máu me văng khắp nơi, mặt mũi biến dạng hay đầu rơi lăn lóc… thường chỉ được thấy trên truyền hình Hollywood. Tuy nhiên, Kingdom của đạo diễn Kim Sung Hoon, một bộ phim truyền hình châu Á lại có tất cả.

Sang phần 2, cuộc chém giết còn dữ dội cũng như mãnh liệt hơn bởi bọn xác sống đã “tiến hóa”, chạy với tốc độ như người thường và hoạt động bất chấp ngày đêm.

Bộ phim được chăm chút kỹ lưỡng ở những phân đoạn hành động. Các cảnh đâm giết được quay cận cảnh và sống động ẢNH: NETFLIX

Đặc biệt, qua 12 tập (mỗi phần 6 tập) Kingdom, khung cảnh những quý ông mặc hanbok, đội mũ heungnip và cầm kiếm oai phong diệt từng tên xác sống bỗng trở thành biểu tượng mới của làng phim truyền hình thế giới . Thậm chí, cư dân mạng còn khen ngợi góc quay cận cảnh như thế này có sự rùng rợn nhưng tính thẩm mỹ cao.

Ở Kingdom 2, đại dịch thây ma là một câu chuyện huyền thoại có tính quy luật nhân - quả đậm chất Á đông. Triều Joseon của vua cha Lee Chang (Joo Ji Hoon) đã đánh bại quân Nhật Bản và củng cố nhờ xác sống, thì cũng chính bọn khát máu này là nguyên nhân khiến vương triều sụp đổ. Thây ma bắt nguồn từ con người phát tán thì cũng chính loài người mới có thể tự tìm cách chữa trị.

Một trong số những ngoại cảnh rùng rợn nhưng đầy tính nghệ thuật ẢNH: NETFLIX

Bên cạnh đó, Vương quốc thây ma 2 tạo nên một bức tranh tương phản rõ rệt giữa một người thừa kế ngai vàng lý tưởng - thái tử Lee Chang (Joo Ji Hoon) và kẻ chỉ biết đến danh vọng - Tể tướng Jo Hak Joo (Ryoo Seung Ryong).

Dàn tài tử minh tinh hạng A của Hàn Quốc

Truyền tải trọn vẹn nội dung của Kingdom 2 là dàn sao chất lượng Hàn Quốc, gồm Joo Ji Hoon (vai Lee Chang), Ryoo Seung Ryong (Jo Hak Joo), Bae Doo Na (Seo Bi), Kim Hee Joon (Kế hậu Jo), Jun Suk Ho (Jo Beom Pal), Kim Sang Ho (Moo Young), Kim Sung Kyu (Young Shin), Heo Jun Ho (An Hyun)…

Ngoài nam chính Joo Ji Hoon, thì Kingdom 2 còn quy tụ những tên tuổi khủng của làng phim ảnh Hàn Quốc như Kim Sung Kyu, Heo Jun Ho, Bae Doo Na, Ryoo Seung Ryong (từ trái sang, trên xuống) ẢNH: NETFLIX

Mỗi người đều có đất diễn khắc họa nên vai diễn của mình và thể hiện được thế giới nội tâm cũng như tình cảm phức tạp của các nhân vật. Bản chất của phe chính - tà trong phim được miêu tả rõ ràng, để cho khán giả cuốn vào những quyết định và lựa chọn của họ mỗi giờ khắc sinh tử.

Ngoài dàn diễn viên chính, các gương mặt quần chúng đảm nhận vai xác sống cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng không thua gì những tài tử minh tinh hạng A. Nhà sản xuất điều hành Kingdom 2, ông Kim Seong Hun cho biết các diễn viên vai thây ma phải đi thử vai đàng hoàng, được biên đạo Jeon Yeong đào tạo phong thái zombie 3 tháng trời rồi mới bắt đầu gia nhập đoàn.

Các cảnh hành động trong phần 2 đã sử dụng hơn 850 nghệ sĩ võ thuật, 1.300 diễn viên đóng xác sống và 3.000 diễn viên quần chúng ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Cũng theo Kim Seong Hun, có hai loại xác sống chính trong phim: "Những thây ma “hạng A” dán miếng da người và có răng giả, phải mất 3 - 4 tiếng đồng hồ để hóa trang mỗi người. Loại xác sống mờ nhạt hơn, đứng phía xa ống kính chỉ có lớp trang điểm tốn vài phút thôi". Ông kể thêm: "Một số cảnh có hàng trăm con zombie thì chúng tôi không thể bỏ ra hàng giờ hóa trang được. Khi đó, ê-kíp chỉ làm phần mặt màu tối và vẽ tĩnh mạch lên”. Dù có để lên mặt lớp hóa trang ít hay nhiều, thì các diễn viên đóng xác sống của Kingdom 2 đều thể hiện trọn vẹn sự tàn bạo và hung hãn của nhân vật.

Trận tử chiến kinh hoàng và đẫm máu tại hoàng cung cuối phần 2 làm khán giả mãn nhãn ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Sau 2 phần thành công, Kingdom đang được kỳ vọng sẽ có tiếp phần 3. Và sự xuất hiện của Jun Ji Hyun trong những giây phút cuối cùng phần 2 và kết thúc mở của phim cũng phần nào khẳng định tác phẩm sẽ sớm trở lại.