Vì sao ngôi sao võ thuật Thành Long mất hút khỏi Hollywood?

Giải thích nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi này, ngôi sao võ thuật cho biết ông không hề xa rời nước Mỹ và Hollywood, nhưng nhiều năm qua chưa tìm thấy kịch bản phù hợp ở kinh đô điện ảnh thế giới . “Từ sau Karate Kid (2010), tôi nhận được rất nhiều kịch bản phim, nhưng vai diễn nào cũng luôn là một cảnh sát Hồng Kông. Đó là lý do tại sao 7 năm sau tôi mới nhận lời đóng một bộ phim Hollywood là The Foreigner”, nam diễn viên nói.

Thành Long khước từ việc lặp lại chính mình hoặc “đóng khung” hình ảnh bởi điều đó dễ khiến công chúng cảm thấy nhàm chán. “Tôi muốn khán giả có thể nhìn thấy những khía cạnh khác nhau của Thành Long chứ không chỉ là một ngôi sao hành động”, huyền thoại võ thuật bày tỏ. Nỗ lực này được minh chứng thông qua vai diễn Pu Songling (Bồ Tùng Linh) của tài tử trong bộ phim điện ảnh Trung Quốc The Knight of Shadows: Between Yin and Yang (tựa Việt: Đại chiến âm dương) do đạo diễn Yan Jia cầm trịch, ra mắt vào năm 2019. Đây là lần đầu tiên Thành Long thử sức với thể loại phim cổ trang giả tưởng, thay vì chỉ đến phim trường và thực hiện loạt cảnh đấm đá như thường lệ.