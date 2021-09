Vì sao Phi Nhung không muốn lấy chồng, chỉ sống đơn thân nuôi 23 trẻ mồ côi?

"Tôi nghĩ ông trời đã cho mình những đứa con ngoan thì không nên đòi hỏi có thêm một người đàn ông tốt ở bên nữa. Có lẽ, kiếp sau, tôi sẽ có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc...", Phi Nhung nói lúc sinh thời.

Phi Nhung thường không chia sẻ chuyện đời tư nhưng thừa nhận từng yêu và sống như vợ chồng với 2 người đàn ông, trong đó có bố của con gái ruột của cô là Wendy - mà đến năm 2017, khi Wendy tốt nghiệp cử nhân ngành y tá ở Mỹ, cô mới công khai danh tính con gái bởi mong giữ cho Wendy có cuộc sống bình thường, yên ổn. Lý do chia tay với hai người đàn ông trước đây, theo Phi Nhung là do họ mong muốn Phi Nhung trở thành người phụ nữ của gia đình, trong khi cô quyết không từ bỏ đam mê ca hát.

Phi Nhung và con gái ruột Wendy Ảnh: NSCC

Năm 1992, Phi Nhung mang thai con gái Wendy nhưng không dám kể với người thân, phải tự đọc sách và hỏi thêm các đồng nghiệp công nhân ở xưởng may tại Mỹ. Sau đó, Phi Nhung mới gặp được ca sĩ Trizzie Phương Trinh và được hỗ trợ nghề hát. Lúc đó, ban ngày, Phi Nhung làm việc ở tiệm băng đĩa, ban đêm làm thêm ở một nhà hàng Việt Nam, tranh thủ thời gian rèn luyện giọng hát. Cô từng phải tự tiếp thị CD của mình khi làm việc ở cửa hàng băng đĩa nhỏ tại California. “Nếu không tình cờ gặp chị Trizzie, có lẽ giờ này tôi vẫn là cô công nhân nghèo khó. Chị và gia đình chị không chỉ cho tôi một mái ấm mà còn cho tôi tình thương", Phi Nhung luôn nhắc về Trizzie với lòng biết ơn sâu sắc.

Sau này, khi về Việt Nam ca hát, sinh sống và làm từ thiện từ năm 2005, đến giờ, Phi Nhung đã là mẹ của 23 người con nuôi, gồm cả những em đang đi hát lẫn chú tiểu ở chùa, có những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi khi mới sinh ra vài ngày tuổi.

Khán giả chỉ thấy Phi Nhung chỉ mặc áo cưới với ca sĩ trẻ Đức Phúc như một lễ cưới thật và duy nhất, trong chương trình hài Ơn giời cậu đây rồi phát sóng năm 2019 Ảnh: NSCC

Nhận nuôi nhiều em nhỏ, Phi Nhung cho biết mọi thứ đều do duyên, do ông trời sắp đặt. Nói về lý do quyết định nhận nuôi nhiều con, Phi Nhung cho biết cô đã từng chịu nhiều thiệt thòi khi trải qua tuổi thơ vất vả và cay đắng. Chính những thiệt thòi thời thơ ấu khiến Phi Nhung muốn bù đắp cho các con của mình. Cưu mang và nuôi 23 người con với nhiều hoàn cảnh, Phi Nhung muốn các con lớn lên như các bạn bè cùng trang lứa và phải biết rằng các con không phải là những đứa bé bị bỏ rơi mà còn có mẹ, có gia đình, có anh chị em.

Phi Nhung khẳng định lý do không muốn lấy chồng là vì các con: "Cha mẹ đã bỏ rơi các con rồi mà giờ chẳng lẽ Phi Nhung lại bỏ thêm một lần nữa. Các con sinh ra đến giờ chỉ biết có mỗi Nhung, thế mà mẹ lại đi lấy chồng thì các con có còn niềm tin nào dành cho mẹ nữa. Thế nên Nhung muốn ở vậy để cho tới khi các con lớn lên, thành tài, để lúc đó nó sẽ tự tin nói với các bạn: mình có một người mẹ là Phi Nhung bằng một niềm tự hào và hãnh diện. Cũng vì nghĩ vậy nên Nhung chăm sóc cho các con và không muốn lấy chồng nữa".

Phi Nhung cũng từng nói thêm lý do không lấy chồng bởi vì sẽ không có người đàn ông nào hy sinh và cao thượng đến thế khi thấy cô có một đàn con và chuyên lo việc bao đồng từ thiện giúp đỡ mọi người và đi hát rày đây mai đó, nên vẫn nhất mực giữ quan điểm không lấy chồng.

Các con nuôi của Phi Nhung Ảnh: NSCC

Năm 2015, Phi Nhung đã mở nhà hàng Buddha Chay đầu tiên tại Q.1, TP.HCM và khoảng 1 năm sau, cô tiếp tục mở chi nhánh thứ 2 tại Q.5 với quy mô rộng rãi hơn. Phi Nhung chia sẻ mình kinh doanh quán chay với mong muốn có thêm thu nhập để chăm sóc những người con nuôi cũng như giúp đỡ nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn . Đặc biệt, toàn bộ doanh thu của nhà hàng sẽ được Phi Nhung cũng được sử dụng để giúp những mảnh đời bất hạnh.

Theo một nguồn tin từ bác sĩ tại Chợ Rẫy, TP.HCM, khi đang điều trị Covid-19 , mỗi khi ai đó nhắc đến con gái ruột Wendy và 23 đứa trẻ mồ côi là con nuôi, Phi Nhung xúc động chảy nước mắt khóc. Ngay lúc này, khi Phi Nhung đã qua đời, khán giả rất lo lắng cho tình hình của các con Phi Nhung. Biết tin mẹ lâm bệnh nặng, các bé từng khóc và liên tục cầu nguyện cho mẹ sớm quay trở về. Nhưng phép màu đã không xảy ra!

Phi Nhung và ca sĩ Trizzie Phương Trinh Ảnh: NSCC

Ca sĩ Trizzie Phương Trinh cũng vừa chia sẻ nỗi lòng khi biết tin Phi Nhung mất: " Nghe tiếng cầu cứu của các con Phi Nhung mà thấy mình bất lực, chỉ biết khóc chứ chẳng biết làm thế nào để đem mẹ Phi Nhung về nhà với các cháu. Các con ơi, các con đừng lo, các con sẽ không bị bỏ rơi lần nữa đâu, cô sẽ phụ mẹ để lo tương lai cho các con. Mẹ Phi Nhung không nỡ lòng bỏ đi khi nghe tiếng khóc của các con kêu nhớ mẹ như thế đâu". Trizzie Phương Trinh mong người em thân thiết ra đi thanh thản, đồng thời hứa sẽ đứng ra chăm lo cho 23 con nuôi của Phi Nhung.