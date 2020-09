Vì sao Tatiana Maslany là lựa chọn tối ưu cho She-Hulk của Marvel?

Theo trang Deadline, nữ diễn viên Tatiana Maslany chuẩn bị đặt bút ký hợp đồng với Marvel Studios cho vai diễn She-Hulk trong loạt phim truyền hình cùng tên được phát sóng trên Disney+. She-Hulk (còn được gọi là Jennifer Walters), là em họ của Bruce Banner. Cô nhận sức mạnh của Hulk sau khi được truyền máu khẩn cấp vì tai nạn.Theo Screen Rant, Tatiana Maslany chính là cái tên phù hợp nhất với vai diễn này.

Tatiana Maslany được biết tới nhiều nhất qua series phim kéo dài 5 mùa Oprhan Black. Nhờ tác phẩm, cô nhận ba đề cử giải Emmy và một đề cử Quả cầu vàng và một lần giành chiến thắng tại Emmy vào năm 2016.

Tatiana Maslany xác nhận sẽ hóa thân thành She-Hulk. Ảnh: Screen Rant

Các vai diễn của Tatiana Maslany đa dạng nhiều thể loại. Cô phủ sóng từ sân khấu đến truyền hình. Những tác phẩm gây tiếng vang của nữ diễn viên có thể kể đến là Parks and Recreation (2013), Cas and Dylan (2013), The Other Half (2016)... Đặc biệt, khi hóa thân thành Maria Altmann thời trẻ trong bộ phim Woman in Gold lấy bối cảnh Thế chiến II, cô chủ yếu thoại bằng tiếng Đức. Trong mắt đồng nghiệp cũng như khán giả hâm mộ, Tatiana Maslany luôn được đánh giá cao về tài năng.

Khi xuất hiện trong Orphan Black, tờ Variety đánh giá Tatiana Maslany có "cách cư xử, giọng nói và ngôn ngữ cơ thể riêng biệt để làm nổi bật dấu ấn cá nhân của nhân vật". Nữ diễn viên chứng minh cô có thể đem đến tiếng cười cho khán giả khi thể hiện những phân cảnh vui nhộn trong Orphan Black, trái ngược với sự chững chạc và nghiêm túc trong những tác phẩm khác cô từng góp mặt. Nhờ khả năng biến hóa đa dạng, màn trình diễn của nữ diễn viên trong vai She-Hulk rất được khán giả trông đợi.

Trong các video hậu trường của Orphan Black, người hâm mộ có cơ hội tìm hiểu về cách Tatiana Maslany thể hiện nhân vật của mình. Screen Rant nhận xét cô "có một tài năng đáng kinh ngạc trong việc thể hiện vai diễn với những cảnh quay đòi hỏi kỹ thuật". Là tác phẩm thuộc thể loại siêu anh hùng, She-Hulk đòi hỏi phải sử dụng các phương pháp kỹ thuật khác nhau như chuyển động trên cao, hiệu ứng đặc biệt... và Tatiana Maslany cho thấy cô sẵn sàng để thực hiện những cảnh quay đó.

Bên cạnh tài năng diễn xuất, Tatiana Maslany còn sở hữu lượng người hâm mộ trung thành. Trong các cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên thường được khen ngợi vì tính cách nhiệt tình, thân thiện với đồng nghiệp và khán giả. Theo Screen Rant, khi xuất hiện trong She-Hulk, Tatiana Maslany sẽ dễ dàng hòa nhập vào gia đình Marvel và trở thành nhân vật thú vị.