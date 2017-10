Từng thành công với những kịch bản lắt léo và yếu tố tâm lý rùng rợn tạo cảm giác mạnh, Vicror Vũ khiến khán giả không khỏi tò mò khi chọn đề tài "đổi đầu người", trùng với ca phẫu thuật đầu ghép đầu người đầu tiên trong lịch sử, được cả thế giới chờ đón sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Trong phim của Victor Vũ, đó là câu chuyện biến đổi về thể chất lẫn ký ức của một người được đổi đầu với một người khác sau khi phát hiện mình mắc bệnh nan y. Để khán giả hiểu rõ hơn, anh đã quyết định bật mí về quá trình hóa trang công phu cho bộ phim này.

Lâu nay, khâu hóa trang vẫn là một vấn đề không được kỳ vọng và tin tưởng trên phim Việt. Tuy nhiên, trong các phim của Victor Vũ, anh luôn đòi hỏi rất cao. Với bộ phim lần này, Victor Vũ đảm nhận luôn phần hóa trang cùng Lilian Trần, một chuyên viên hóa trang uy tín từng tốt nghiệp cao học chuyên ngành mỹ phẩm, làm đẹp và hóa trang hiệu quả đặc biệt cho phim tại Đại học George Brown (Canada) và Cinema Make-Up School tại Los Angeles (Mỹ).

Lilan Trần từng tham gia nhiều phim nước ngoài như Love Lette From An Open Grave, Death Warriors… và từng cộng tác cùng Victor Vũ trong nhiều phim trước đó như Scandal 1, Scandal 2, Quả tim máu... Chị đã phải nghiên cứu rất nhiều về những cuộc phẫu thuật, cắt ghép cơ thể để có thể tạo ra một vết sẹo dù giả nhưng phải rất chân thật về nếp gấp, cách khâu vá, độ sưng phồng trên cơ thể của Cường Seven (diễn viên chính trong phim).

Ngoài yếu tố kinh dị và không khí rùng rợn, Lôi báo được kỳ vọng là bước ngoặt của Victor Vũ trong quá trình làm phim cũng như mang đến trải nghiệm mới cho khán giả khi khai thác xây dựng một nhân vật theo mô tuýp siêu anh hùng. Phim dự kiến công chiếu vào cuối tháng 12.

Ngát Ngọc

Ảnh: Đoàn phim cung cấp