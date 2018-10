Victoria Beckham quyết gầy dựng đế chế thời trang tại quê nhà

Gần đây, hình ảnh vợ chồng Beckham tràn ngập trên sóng các phương tiện truyền thông đại chúng. Mới nhất là sự có mặt của cả hai tại thành phố Paris, Pháp. Ngày 26.9, Victoria Beckham tham dự Tuần lễ Thời trang Paris. Sau đó gần một tuần, David Beckham trở thành khách mời đặc biệt trong sự kiện ra mắt hai mẫu xe mới của thương hiệu ô tô đầu tiên của Việt nam, VinFast, tại Paris Motor Show 2018. Trước đó, trung tuần tháng 9, Victoria Beckham lần đầu tiên trình làng tại Tuần lễ Thời trang Anh bộ sưu tập mới của mình, sau khi nói lời chia tay sàn diễn thời trang New York sau 10 năm tung hoành.

Ảnh: Reuters Hình ảnh vợ chồng Beckham luôn được báo chí quan tâm

Không còn sốc nổi như cô nàng Posh Spice ngày nào, Victoria Beckham không muốn tự cao xem show diễn thời trang đầu tiên của mình tại nước Anh, Xuân-Hè 2019 dự kiến là sự kiện bom tấn để “vinh quy bái tổ”. Nỗi niềm ấy được biểu hiện rõ rệt qua cách Victoria chuẩn bị tổ chức show diễn một cách thật thân mật, với sự tham gia của các khách hàng thân thiết, và đặc biệt là hiện diện đầy đủ toàn thể thành viên gia đình lớn, nhỏ từng hỗ trợ cô hết mình bao lâu nay. Không ồn ào trong tổ chức, Victoria Beckham cũng ăn mặc đơn giản nhưng vẫn tinh tế và cá tính, tận tâm tỉ mỉ chăm sóc từng khâu cho bộ sưu tập ra mắt tại cửa hàng ở khu Mayfair của mình. Đặc biệt, Victoria còn cho phép khách hàng đăng ký mua sản phẩm trình diễn ngay tại địa điểm diễn ra sự kiện, với mong muốn “để khách hàng có luôn và tức thời thứ mình ưa thích”.

Dù “Bụt nhà” thường “không thiêng”, nhưng với bộ sưu tập ra mắt tại quê hương, Victoria Beckham đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong định hình thiết kế của mình qua sự đối lập giữa màu sắc và ý nghĩa, giữa nữ quyền và phong cách menswear Anh tối giản cô ưa thích. Cựu thành viên Spice Girls không hứa hẹn gì với fan quê nhà của mình về các show diễn sẽ còn có sau này. Tuy nhiên, trong chiếc áo khoác màu da lạc đà và mái tóc cột đuôi ngựa mộc mạc, qua cách chắp tay khiêm tốn cúi chào khán giả trên đường catwalk, hay xúc động úp tay lên mặt sau khi đã rảo qua hàng ghế gia đình xiết vai ôm hôn chồng con, người ta nhận ngay ra thứ cảm xúc dễ đoán: Victoria Beckham, người con nước Anh đã về nhà!

Ảnh: Reuters Victoria Beckham đang là một trong 25 nhãn hiệu thời trang bán chạy nhất trên chuyên trang thương mại điện tử Net-a-Porter

Trong show trình làng bộ sưu tập đầu tiên của mình cách đây hơn 1 thập niên, bà Beck không dám làm điều như hôm nay là mời cả nhà đến tham dự. Lý do là ngày ấy cô sợ phải đối mặt với phản ứng tiêu cực từ giới thời trang, lo họ đánh giá cựu ca sĩ không thể trở thành một nhà thiết kế chuyên nghiệp. Còn giờ đây, dấu mốc sự kiện quan trọng này lại diễn ra sau 10 tháng cơ nghiệp thời trang của Vicotria Beckham được đổ thêm tiền để bành trướng tại Anh sau New York, với cửa hiệu thời trang hoành tráng đầu tiên ở khu vực sầm uất Mayfair, London vào năm 2014. Đã thành công như vậy, cớ gì Vic phải kiềm chế niềm tự hào của lòng mình?

Từ ngày ra mắt thương hiệu thời trang tại New York vào tháng 9.2008, Victoria Beckham đã bắt đầu xây dựng hình tượng mình thành ngôi sao thời trang, bài học xương máu rút ra từ chính hình ảnh “thảm họa thời trang” của cô thời Spice Girls. Người dân New York dần dần thấy Vic biến các con phố cô rảo qua thành các sàn diễn catwalk đường phố. Bởi có lúc chỉ trong một ngày cô mặc đến 3 bộ quần áo tự mình sáng tạo mang những phong cách khác nhau. Như vậy, chính Victoria đang là người tạo ra chứ không phải chạy theo xu hướng. Các thiết kế ấy đơn giản mà nổi bật, thông minh trong kết hợp màu sắc, đường cắt tài tình và dùng vải chất lượng cao. Tinh tế, ngẫu hứng và đầy tính ứng dụng là các điểm nhấn làm nên sự sành điệu cá tính của bà xã Beckham. Tất nhiên không thể thiếu hai phụ kiện quen thuộc làm nên một Victoria đúng chất, đó là giày boots màu nổi bật và cặp kính mát to bản.

Ảnh: Reuters Một cửa hàng thời trang của Victoria Beckham

10 năm phát triển xem ra vẫn còn là non trẻ với ngành thời trang. Nhưng với doanh thu 40 triệu USD vào năm 2016 từ hơn 400 cửa hàng, Victoria Beckham đang là một trong 25 nhãn hiệu thời trang bán chạy nhất trên chuyên trang thương mại điện tử Net-a-Porter. Bà Beck cũng đã được Hoàng gia Anh trao tước hiệu OBE vì những đóng góp cho ngành công nghiệp thời trang.

Cạnh tranh về thiết kế thời trang giữa London đối với Victoria Beckham không là vấn đề lắm so với việc điều hành để tăng doanh thu. Trong studio ở Anh, cô vẫn duy trì cung cách làm việc quen thuộc của cả ê-kíp như tại New York. Đó là Vic quây quần với nhân viên, nói cho họ nghe những gì mình muốn và thích, chia sẻ tất tần tật mọi thứ có thể truyền cảm hứng để nhân viên vẽ ra được các ý tưởng có trong đầu cô. Phần còn lại của Vic chỉ là chỉnh sửa dần, biến tấu một nhát cắt, thay đổi một màu sắc, bổ sung một chất liệu cho từng mẫu quần áo là xong. Ở công tác phát triển, kế hoạch sắp tới của Victoria Beckham là chiêu mộ cựu binh của các thương hiệu lớn, huy động vốn đầu tư để mở thêm nhiều cửa hàng, tập trung nhiều hơn nữa vào mảng shopping điện tử, và chọn cơ hội để chào làng thương hiệu mỹ phẩm trang điểm và chăm sóc da riêng, một khi đã xúc tiến bắt tay được với hãng mỹ phẩm Mỹ Estée Lauder.