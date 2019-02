Vĩnh biệt nhiều tên tuổi đình đám của làng giải trí quốc tế trong năm 2018

ẢNH: INSTAGRAM NV

Đến ngày 20.4, công chúng yêu nhạc trên thế giới được một phen chấn động trước vụ tự sát của “phù thủy âm nhạc” Avicii do chứng trầm cảm và sức khỏe suy kiệt vì bia rượu. DJ người Thụy Điển qua đời ngay lúc đang ở đỉnh cao của sự nghiệp và chỉ mới 28 tuổi. Nam nghệ sĩ là ngôi sao tiếng tăm của dòng nhạc EDM và kiếm được trung bình 250.000 USD (5,8 tỉ đồng) cho mỗi đêm diễn đồng thời là một trong những DJ giàu nhất thế giới. Trước khi tự sát, Avicii sở hữu siêu hit Wake me up với hơn 1,7 tỉ lượt xem cùng nhiều ca khúc đình đám như: I could Be the One, You Make Me, Hey Brother…