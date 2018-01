Trong lần đầu đến với Ơn giời, cậu đây rồi, Vinh Râu đã khuynh đảo sân chơi này với khiếu hài hước bẩm sinh. Là người thứ 3 tham gia thử thách, Vinh Râu “vinh hạnh” trở thành con của “trưởng phòng” Trấn Thành, một ông chủ xưởng bánh mì danh bất hư truyền suốt 7 đời. Thế nhưng, Vinh Râu lại không muốn theo nghiệp cha. Trấn Thành nói một câu thì Vinh Râu đáp trả ngay lập tức, không chút kiêng dè.



Trớ trêu kéo đến khi Trấn Thành đòi đi thêm bước nữa với người yêu của chính con trai mình. Chưa dừng lại, Vinh Râu còn bị Trấn Thành ép lấy vợ điên, con gái của Trung Dân để trả nợ. Giữa lúc ấy, Vinh Râu đã kéo tất cả nghệ sĩ chủ nhà phải đi theo mạch truyện của mình một cách duyên dáng, hài hước.

Với lối diễn nhẹ nhàng nhưng nhấn nhá đúng chỗ, Vinh Râu được Hoài Linh đặt lên bàn cân với Minh Tú. Cuối cùng, nam giám khảo đã quyết định trao cúp cho chàng khách mời ''bước ra từ YouTube''.

Không giành được cúp nhưng phần thi của siêu mẫu Minh Tú nhận được nhiều sự khen ngợi khi luôn nắm thế chủ động trong mọi tình huống. Vừa bước vào, cô đã tự quy định Trường Giang là chú của mình nhưng bị trưởng phòng lật lại. Theo lời nam nghệ sĩ, Minh Tú chính là bạn cùng phòng và cũng là đồng đội trong tuyển bóng đá do mình phụ trách. Khi bị Trường Giang mỉa mai kiểu tóc quái gở, Minh Tú ngay lập tức đáp trả do mình thần tượng Lý Tiểu Long nên để tóc kiểu này. Khi bị phát hiện để móng tay dài, Minh Tú nhanh trí cho biết do lỡ yêu cô gái đang học làm móng tay nên sẵn sàng làm vật thí nghiệm của người tình.

Cố giăng bẫy Minh Tú nhưng chính chiều cao của Trường Giang lại là “con dao phản chủ”. Minh Tú bật mí Trường Giang ngày xưa từng mơ ước làm người mẫu bất chấp thước tấc khiêm tốn. Khi bị nam trưởng phòng liên tục ôm ấp dưới danh nghĩa “bạn cùng phòng”, Minh Tú ngay lập tức khuyên hãy để mình khoác vai vì “không muốn người lùn hơn bị trật khớp”. Cô tiếp tục khiến trưởng phòng phải ngậm ngùi với những câu công kích: “Môi có thể bơm, mũi có thể sửa nhưng chiều cao thì không bao giờ phẫu thuật được”.

Không chỉ một mà Minh Tú phải đối mặt với thử thách của tận hai “trưởng phòng” khi Trấn Thành bước vào nhập hội. Trong vai cha ruột, nam nghệ sĩ bắt Minh Tú phải bỏ Trường Giang cưới Hoài Linh. Tuy nhiên, Minh Tú mè nheo cự tuyệt vì “Hoài Linh già quá”. Từ đây, Minh Tú tự nhận mình là Nhã Phương và công khai muốn về một nhà với Trường Giang.

Kết thúc tình huống, Minh Tú đã nhận được cơn mưa lời khen từ giám khảo Hoài Linh và các trưởng phòng. MC Trấn Thành nhận xét: “Chiều dài đôi chân của Minh Tú hoàn toàn tỉ lệ thuận với độ sâu của não”. Nghệ sĩ Hoài Linh cho biết mình không còn hồi hộp mà vô cùng thỏa mãn vì phần trình diễn duyên dáng, ngoạn mục của nữ người mẫu.

Thiên Minh

Ảnh: BTC