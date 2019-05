'Vợ ba' ngừng chiếu: 'Cái chết tức tưởi của phim nghệ thuật ở Việt Nam'

Trước khi chiếu tại thị trường phim Việt Nam, tác phẩm của đạo diễn Ash Mayfair (Nguyễn Phương Anh) giành được nhiều giải thưởng quốc tế lớn như: 1. Liên hoan phim (LHP) Toronto (Canada): Giải NETPAC cho phim châu Á xuất sắc nhất. 2. LHP San Sebastian (Tây Ban Nha) giải RTVE - Otra Mirada, cho phép phim được chiếu rộng rãi trên truyền hình toàn quốc Tây Ban Nha. 3. LHP Chicago (Mỹ) Giải Hugo vàng cho Đạo diễn trẻ xuất sắc nhất. 4. LHP Cairo (Ai Cập): Giải Best Artistic Contribution ­‐ Đóng góp nghệ thuật xuất sắc nhất. 5. LHP Fribourg Switzerland (Thụy Sĩ): Giải Youth Jury Award (Giải thưởng từ hội đồng giám khảo trẻ). 6. LHP Minsk Listapad (Belarus): Giải Special Mention Of The Jury (Hội đồng giám khảo nêu danh). 7. LHP Milan (Ý): Giải Special Mention Of The Jury (Hội đồng giám khảo nêu danh). 8. LHP Sarasota (Mỹ): Giải Jury Prize (Phim truyện xuất sắc nhất). 9. LHP MOOOV Belgium (Bỉ): Giải Universciné Award cho phim quốc tế. 10. LHP Kolkatta (Ấn Độ): Giải Golden Bengal Tiger cho phim hay nhất. Ngoài ra, bộ phim đã tham dự hơn 50 liên hoan phim quốc tế và được mua bản quyền phát hành bởi 28 nước và vùng lãnh thổ.