'Vợ ba' ngừng chiếu tại Việt Nam lên báo nước ngoài

Thông tin phim điện ảnh Vợ ba ngừng chiếu tại Việt Nam nhận được sự quan tâm của dư luận. Thông tin này khiến không chỉ cộng đồng mạng mà một số nghệ sĩ Việt tiếc nuối. Thậm chí, nhiều khán giả bức xúc vì một bộ phim theo hướng nghệ thuật, từng giành nhiều giải thưởng quốc tế danh giá không có cơ hội trình chiếu rộng rãi tại Việt Nam.

Một số trang báo nước ngoài cũng đưa tin về sự việc này. Tờ tạp chí uy tín của Mỹ Hollywood Reporter đăng tải bài viết với nhan đề: “Phim Việt Nam giành giải thưởng bị ngừng chiếu do cảnh thân mật của nữ diễn viên tuổi vị thành niên”. Chuyên trang này cho biết dự án điện ảnh của đạo diễn Phương Anh ngừng chiếu là do nhận nhiều phản ứng trái chiều của dư luận về cảnh nóng của Nguyễn Phương Trà My dù phim đạt nhiều giải thưởng quốc tế.

Ảnh: Chụp màn hình Nhiều tờ báo nước ngoài chia sẻ thông tin Vợ ba ngừng chiếu tại Việt Nam

Hollywood Reporter trích dẫn lại lời của nhà sản xuất phim Trần Thị Bích Ngọc liên quan đến ồn ào này: “Nữ diễn viên không gặp bất kỳ điều khó xử nào trên phim trường, chẳng hạn như việc phải phô bày cơ thể hay bị quấy rối trong lúc quay phim”. Theo nhà sản xuất, việc nộp đơn dừng công chiếu Vợ ba là để bảo vệ Trà My và gia đình cô trước những lời chỉ trích từ phía dư luận.

Tác giả bài viết cũng chia sẻ thông tin một số giải thưởng mà nhà sản xuất Vợ ba đạt được tại các liên hoan phim quốc tế. Tờ báo cũng thông tin dự án điện ảnh của Phương Anh đang được chiếu giới hạn tại Mỹ từ ngày 15.5 và được bán bản quyền cho hơn 27 thị trường khác nhau.

Không riêng gì Hollywood Reporter, chiều 22.5, nhiều tờ báo Hàn Quốc cũng đồng loạt đăng tải thông tin tác phẩm điện ảnh Vợ ba phải ngừng chiếu do các tranh cãi xoay quanh nữ diễn viên chính. Tờ Munhwa cho biết Vợ ba là bộ phim đề cập đến sự bất bình đẳng của phụ nữ liên quan đến hôn nhân sớm và chế độ đa thê. Điều này được thể hiện qua việc một cô gái nhỏ tuổi phải làm vợ thứ ba của một chủ đất trung niên trong bối cảnh nông thôn Việt Nam thế kỷ 19. Tuy nhiên, bộ phim này ngừng phát sóng sau 4 ngày công chiếu.