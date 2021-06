Vợ chồng Harry tiếp tục lên phim có tình tiết 'gây sốc' về Hoàng gia Anh

Khán giả kênh truyền hình Lifetime từng xem bộ phim Royal Romance về mối quan hệ tình cảm, sau đó là đám cưới của Meghan Markle và Hoàng tử Harry vào năm 2018. Năm 2019, họ tiếp tục thưởng thức Becoming Royal. Giờ thì khán giả sẽ tường tận sự cố đầy kịch tính của cặp đôi cùng việc rời khỏi Hoàng gia Anh của hai vợ chồng Hoàng tử Harry trong phim Harry&Meghan: Escaping The Palace, theo People.

Đầu năm nay, Lifetime thông báo rằng bộ phim thứ ba tập trung vào cuộc sống của cặp đôi đằng sau những cánh cửa đóng kín. Không loại trừ khả năng giai đoạn Meghan Markle mang thai em gái của Archie cũng sẽ được đưa vào phim. Vợ chồng Hoàng tử Harry đang mong đợi đứa con thứ hai sinh vào mùa hè này.

Hai diễn viên mới Jordan Dean, Sydney Morton vào vai Hoàng tử Harry và Meghan Markle trong phần phim mới nhất. Đây không phải lần đầu tiên họ diễn cùng nhau. Dean (32 tuổi), Morton (37 tuổi) từng xuất hiện trên sân khấu Broadway trong vở American Psycho.

Để gây chú ý, Lifetime tung ra bức ảnh của Jordan Dean và Sydney Morton trong trang phục tương tự như những bộ trang phục mà Công tước và Nữ công tước xứ Sussex mặc trong lần xuất hiện chính thức cuối cùng của họ tại Vương quốc Anh vào tháng 3.2020.

Tài tử Jordan Dean xuất hiện trong mùa thứ hai và cuối cùng của series The Punisher (Marvel) trên Netflix cũng như phim Z: The Beginning of Everything trên Amazon . Sydney Morton có mặt trong các phim Memphis, Evita, Motown the Musical... Gần đây, cô vào vai diễn trong series Manifest trên NBC, đóng vai chính trong hai mùa She's Gotta Have It và Self Made: Inspired by Life of Madam CJ Walker của Netflix.