Vợ chồng Hoàng tử Harry đặt tên 'độc' cho con gái mới chào đời

Vợ chồng Hoàng tử Harry vừa đón con thứ hai - bé gái Lili chào đời hôm 4.6. “Thật vui mừng khi Hoàng tử Harry và Meghan Markle chào đón con gái của họ, Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor, đến với thế giới”, thông báo của cặp đôi được công bố hôm 6.6.

“Lili chào đời lúc 11 giờ 40 sáng thứ sáu, ngày 4.6.2021 trong sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ và nhân viên y tế tại Bệnh viện Santa Barbara Cottage ở Santa Barbara, California (Mỹ). Bé nặng 3,6 kg. Cả mẹ và con đều khỏe mạnh, bình thường. Lili được đặt theo tên bà cố của bé - Nữ hoàng Elizabeth II, có biệt hiệu trong gia đình là Lilibet. Tên đệm của bé, Diana, được chọn để tôn vinh bà nội quá cố yêu quý - Công nương xứ Wales. Đây là đứa con thứ hai của vợ chồng Hoàng tử Harry, sau con trai Archie Harrison Mountbatten-Windsor (2 tuổi). Công tước và Nữ công tước xứ Sussex cảm ơn các bạn về những lời chúc và lời cầu nguyện nồng nhiệt trong khoảng thời gian đặc biệt này”, thông báo nêu rõ.

Hoàng tử Harry, Meghan Markle và bé Archie ẢNH: PEOPLE

Meghan Markle và Hoàng tử Harry cũng đã truy cập trang web Archewell của họ để chia sẻ thông điệp cá nhân: “Vào ngày 4.6, chúng tôi rất may mắn, vui mừng đón nhận sự xuất hiện của con gái Lili. Bé hơn tất cả những gì chúng tôi có thể tưởng tượng và chúng tôi luôn biết ơn những tấm lòng, những lời cầu nguyện chúng tôi đã nhận được từ khắp nơi trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã gửi lời chúc tốt đẹp và hỗ trợ chúng tôi trong thời gian rất đặc biệt này của gia đình”.

Nữ hoàng Elizabeth II cùng các thành viên hoàng gia cấp cao khác, bao gồm Thái tử Charles , Nữ công tước xứ Cornwall - Camilla, Hoàng tử Wiliam và Kate Middleton cũng rất “vui mừng” khi nghe tin bé Lili chào đời.

Ảnh chụp Meghan Markle đang mang thai bé gái công bố tháng 2.2021 ẢNH: PEOPLE

“Nữ hoàng Elizabeth II, Hoàng tử xứ Wales và Nữ công tước xứ Cornwall, Công tước và Nữ công tước xứ Cambridge được thông báo và rất vui mừng trước tin vui về sự ra đời của cô con gái Công tước và Nữ công tước xứ Sussex”, người phát ngôn Cung điện Buckingham cho biết trong một tuyên bố hôm 6.6.

Trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey trên truyền hình vào tháng 3.2021, vợ chồng Hoàng tử Harry tiết lộ đang mong đợi một bé gái. “Có một bé trai rồi thêm một bé gái, bạn có thể đòi hỏi gì hơn nữa?”, Harry nói. Cả hai cũng chia sẻ họ sẽ không có thêm con nữa sau khi con gái chào đời.

Tin vui đến sau khi Meghan Markle tiết lộ cô bị sẩy thai vào tháng 7.2020. “Mất một đứa con có nghĩa là mang theo một nỗi đau buồn gần như không thể chịu đựng được, nhiều người đã trải qua nhưng ít người nói đến”, cô viết trong một bài báo trên tờ The New York Times vào ngày 25.11.2020.

Meghan Markle và bé Archie ẢNH: PEOPLE

Tuần trước, vợ chồng Hoàng tử Harry được kênh truyền hình Mỹ Lifetime để mắt đến khi lần thứ 3 làm phim về họ. Bộ phim Royal Romance về mối quan hệ tình cảm, sau đó là đám cưới của Meghan Markle và Hoàng tử Harry khởi chiếu vào năm 2018. Năm 2019, khán giả tiếp tục thưởng thức Becoming Royal và mùa thu năm nay sẽ tường tận sự cố đầy kịch tính của cặp đôi cùng việc rời khỏi Hoàng gia Anh của vợ chồng Hoàng tử Harry trong phim Harry&Meghan: Escaping The Palace. Hai diễn viên Jordan Dean, Sydney Morton vào vai Hoàng tử Harry và Meghan Markle trong phần phim mới nhất. Nhiều diễn viên từng xuất hiện trong hai bộ phim trước sẽ tái hiện vai diễn hoàng gia của họ trong Harry&Meghan: Escaping The Palace: Jordan Whalen (Hoàng tử William), Laura Mitchell (Công nương Kate Middleton), Steve Coulter (Thái tử Charles), Maggie Sullivun (Nữ hoàng Elizabeth II), Bonnie Soper (Công nương Diana), Deborah Ramsay (Camilla)…