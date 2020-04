Vợ chồng Hoàng tử Harry sắp ra sách hé lộ bí mật hoàng gia Anh

Vợ chồng Hoàng tử Harry được cho là đã hợp tác với hai tác giả chuyên viết tiểu sử hoàng gia là Omid Scobie và Carolyn Durand chuẩn bị cho ra mắt cuốn sách mới. Theo như nhận định của tờ Daily Mail, vợ chồng Hoàng tử Harry sẽ tạo ra một “quả bom” lớn chưa từng có nhắm vào hoàng gia Anh.

Nguồn tin thân cận hoàng gia cho biết cuốn sách này tạm có tựa Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry and Meghan (tạm dịch Hoàng gia hiện đại: Thế giới thực của Harry – Meghan), dự kiến có 320 trang. Nội dung trong cuốn sách sẽ hé lộ mối quan hệ căng thẳng giữa vợ chồng Hoàng tử Harry với hoàng gia Anh và quyết định đầy khó khăn của họ khi rời khỏi nước này. Trong khi đó, một số người trong cung điện hoàng gia Anh cho rằng ngoài tiết lộ những điều không hay về mối quan hệ căng thẳng giữa cặp đôi và các thành viên hoàng gia khác, cuốn tiểu sử sẽ phác họa chân dung của Hoàng tử Harry và Meghan Markle.