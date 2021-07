Vợ chồng Hoàng tử Harry ủng hộ đa dạng chủng tộc trên truyền thông

Hoàng tử Harry và vợ đưa ra một tuyên bố vào đầu tuần ủng hộ liên minh các nhà báo Vương quốc Anh khi liên minh này kêu gọi "các sáng kiến mạnh mẽ hơn để chống lại sự xuyên tạc, bất bình đẳng và định kiến về chủng tộc vẫn tồn tại trong ngành công nghiệp quan trọng này". Tuyên bố của vợ chồng hoàng tử đăng trên trang web Archewell của cặp đôi, theo People.

"Archewell là tổ chức ủng hộ sự đa dạng của báo chí, các tổ chức truyền thông cam kết đưa tin đúng sự thật, tiết lộ những câu chuyện chưa được kể và đưa ra tiếng nói cho những người không có tiếng nói", tuyên bố cho biết thêm.

Tuyên bố của vợ chồng Hoàng tử Harry là động thái mới nhất trong cuộc chiến kéo dài với giới truyền thông Anh ẢNH: PEOPLE

"Chúng tôi cũng hoan nghênh các phương tiện truyền thông độc lập, tòa soạn phi lợi nhuận, nhiều tờ báo đưa tin tức địa phương đáng tin cậy. Họ cho thấy nghề quan trọng này vẫn phát triển, đặc biệt là công bằng chủng tộc.

"Đó là lý do tại sao chúng tôi hỗ trợ các nhóm như Quỹ từ thiện PressPad (giúp những người trẻ thuộc nhiều nguồn gốc khác nhau tham gia vào ngành báo chí) và URL Media (mạng đa nền tảng tập trung vào các tổ chức truyền thông cộng đồng trực tiếp phục vụ, phản ánh những mong ước của khán giả)".

Tuyên bố của vợ chồng Hoàng tử Harry là động thái mới nhất trong cuộc chiến kéo dài với giới truyền thông Anh về cách thức lẫn giọng điệu khi đưa tin.

Vào tháng 10.2019, Hoàng tử Harry đã đưa ra một tuyên bố chưa từng có tiền lệ cáo buộc nhiều tờ báo lá cải của Vương quốc Anh tạo ra "lời nói dối sau lời nói dối" về Meghan Markle nhằm phỉ báng vợ anh, sau đó ám chỉ rằng điều này đã khiến Hoàng tử so sánh tình trạng của Meghan với người mẹ quá cố của mình - Công nương Diana.

“Nỗi sợ hãi sâu sắc nhất của tôi là lịch sử lặp lại chính nó. Tôi từng chứng kiến điều xảy ra khi người tôi yêu bị xem như hàng hóa đến mức không còn được đối xử hay nhìn nhận như một con người thực sự. Tôi mất mẹ và giờ tôi chứng kiến cảnh vợ mình trở thành nạn nhân của những thế lực tương tự", Harry nói.

Vợ chồng Hoàng tử Harry và con trai đầu lòng – bé Archie ẢNH: PEOPLE

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của vợ chồng Hoàng tử Harry với Oprah Winfrey vào tháng 3.2021, Công tước xứ Sussex mô tả các tờ báo lá cải của Vương quốc Anh là "cố chấp", tuyên bố rằng họ phải chịu trách nhiệm về việc "kích động quá nhiều nạn phân biệt chủng tộc" chống lại Meghan Markle trong thời gian cô sống ở Anh.

Trước cuộc phỏng vấn với Winfrey, vào tháng 4.2020, Harry và Meghan tuyên bố rằng họ sẽ "cạch mặt" bốn tờ báo lá cải của Vương quốc Anh là The Sun, The Daily Mail, The Mirror và The Express sau quyết định từ bỏ các nhiệm vụ hoàng gia và sang Mỹ sinh sống.

Một lá đơn được đưa ra ngay trước phiên điều trần đầu tiên trong vụ kiện pháp lý của Meghan Markle chống lại Associated Newspaper - nhà xuất bản của Mail on Sunday - vì đã đăng trích dẫn bức thư "riêng tư và bí mật" vào tháng 8.2018 gửi cho cha cô - ông Thomas Markle, ba tháng sau đám cưới của cô với Hoàng tử Harry ở lâu đài Windsor.