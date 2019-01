Vợ chồng MC Bình Minh mong mọi người mặc áo dài du xuân

Anh Thơ cho biết: “Cả năm chúng tôi đã bay đi quá nhiều nơi và làm nhiều việc rồi. Tết này cả hai sẽ dành tất cả thời gian nghỉ ngơi, đưa gia đình về Bắc chúc tết bà nội và cùng người thân sum họp. Bình Minh rất thích vợ mặc áo dài truyền thống đi chúc xuân nên tôi sẽ làm như thế. Minh hay nói phụ nữ mặc áo dài trông duyên dáng hơn”. Vậy là Anh Thơ bắt đầu…hành trình chọn áo dài tết. Trước tiên, bà xã Bình Minh đã chọn những chiếc áo dài cổ điển trong bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế Hồ Trần Dạ Thảo, nằm trong bộ sưu tập Happy Spring-Tết yêu thương. Những chiếc áo dài với thiết kế hình ảnh chim công và hoa xuân được chọn in trên nền vải theo công nghệ Nhật Bản.

ẢNH: ALEX CUI Anh Thơ trong bộ sưu tập áo dài xuân.

Cũng theo Anh Thơ, xuống phố mùa xuân mà ai ai cũng mặc áo dài sẽ rất ấn tượng. Vợ chồng cô sẽ cùng bạn bè mặc áo dài trong mùa xuân này, nhất là lúc đi chúc tết. Anh Thơ cho rằng: “Áo dài mặc đi chơi, đi chúc tết phải làm sao vừa thoải mái vừa phù hợp mùa xuân. Thơ rất quan trọng từ màu sắc, họa tiết, phom dáng đến chất liệu. Nhất là áo dài phải thấm hút mồ hôi, có khả năng chống tia cực tím và phù hợp với điều kiện khí hậu nắng nóng hay lạnh trong những ngày xuân”.

ẢNH: ALEX CUI Áo đầm du xuân của Anh Thơ.

Ngoài áo dài, những mẫu thiết kế áo đầm giúp chị em xinh đẹp du xuân cũng được Anh Thơ chọn lựa, tư vấn cho bạn bè. Theo nhà thiết kế Hồ Trần Dạ Thảo, từng họa tiết trên áo dài và đầm như: hoa mẫu đơn, cúc đại đóa, chim công…đều tượng trưng cho phú quý, bình an, may mắn, giàu sang... trong năm Kỷ Hợi này nên cô đã chọn để in, thêu trên áo.