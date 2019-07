Võ Hoàng Yến tuyên bố không bao giờ yêu người có thu nhập thấp hơn

Trong trailer tập 5 chương trình 8 lạng nửa cân Võ Hoàng Yến cùng Mâu Thủy đã chia sẻ quan điểm đối lập về chủ đề trang phục. Trong câu chuyện hàng giảm giá, Mâu Thủy tự nhận mình là một “tín đồ” thường xuyên săn sale không biết mệt mỏi. Tuy thích săn sale cho bản thân nhưng Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 lại không vui nếu được người yêu tặng hàng giảm giá. Cô chia sẻ: “Cũng thật sự không cần nói thật với em vì nếu nghe như thế thì em cũng hơi buồn. Có thể mua đồ sale cũng được nhưng đừng nói với em đó là sale”.

Chia sẻ có phần mâu thuẫn của Mâu Thủy khiến MC Đại Nghĩa vô cùng hoang mang. Thấy vậy Võ Hoàng Yến liền giải thích thay đàn em: “Chẳng hạn một người đàn ông mà nói anh mua đầm sale cho em nè nó khác với câu: Anh để ý lâu rồi nhưng hơi mắc nên hôm nay có sale anh chạy ra mua liền. Do cách nói thôi, khi mình nói cách hời hợt thì người ta cảm nhận khác còn nói có tâm sẽ cảm nhận khác, nghe cảm giác mình quan trọng, nâng mình lên”. Đồng tình với đàn chị, Mâu Thủy thích cách nói khiến bản thân cảm giác “được nâng lên”.

Xuất hiện trong chương trình 8 lạng nửa cân tuần này là Mâu Thủy và Võ Hoàng Yến Ảnh: Lê Nhân

Tiếp đó, khi MC hỏi có ý định tặng hàng sale cho người yêu không Mâu Thủy liền từ chối. Quán quân Vietnam's Next Top Model 2013 khẳng định không tặng hàng xài rồi hoặc hàng sale cho người thân, người yêu. Đặc biệt, cô muốn người yêu trân trọng mình từ A tới Z nên khi tán tỉnh, tặng quà giá trị thế nào thì khi yêu cũng tương tự, không cần quá đắt tiền nhưng không thể xuề xòa. Tuy nhiên khi tình hình kinh tế của đối phương không ổn thì Mâu Thủy không đòi hỏi bất cứ điều gì, và hơn hết người đàn ông đó phải có chí tiến thủ: “Một tháng anh kiếm được 30 triệu mà mua cho em đôi giầy 40 triệu thì em cũng không yêu vì anh không biết nghĩ tới tương lai, chỉ yêu trong mù quáng thôi, là một người không có chí thì em sẽ không yêu”.

Mâu Thủy không thích người yêu tặng hàng giảm giá dù thường xuyên "săn sale" Ảnh: Lê Nhân

Khác với Mâu Thủy, Võ Hoàng Yến sẽ vui vẻ nhận quà là hàng sale, thậm chí sẵn sàng bảo người yêu “đợi sale hẵng mua” khi mối quan hệ đó đủ lâu. Còn trong thời gian tìm hiểu điều đó sẽ khiến chân dài sinh năm 1988 này thấy không được tôn trọng: “Món quà đầu tiên sẽ góp phần nói lên giá trị của bản thân mình đối với người đó nên mình được quyền xem giá trị đó có phù hợp với mình hay không… Nếu như anh thích tôi, anh muốn quen tôi thì anh tặng quà cho tôi là chuyện hết sức bình thường và mình có quyền nhận nếu mình thích. Hoặc một người muốn lấy lòng mình họ sẽ tặng món quà đắt tiền nhưng khi mình tìm hiểu thấy người ta không hợp thì thôi. Chuyện một người đàn ông tặng quà cho người phụ nữ là điều hết sức bình thường, phụ nữ là phái đẹp có quyền nhận quà chẳng có gì sai”.

Bên cạnh đó Võ Hoàng Yến cũng khẳng định không bao giờ quen người có điều kiện kinh tế thấp hơn mình. Theo siêu mẫu điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt tới mối quan hệ lâu dài vì với cô đàn ông phải là trụ cột, chỗ dựa, che chở khiến phụ nữ cảm thấy an toàn. Huấn luyện viên The Face 2018 tiết lộ: “Tán tỉnh Yến rất khó nhưng khi yêu rồi thì sao cũng được… Tặng đồ chợ cũng nhận luôn, thậm chí nếu người yêu không may phá sản thì Yến vẫn trung thành với lựa chọn của mình”.

Tập 5 chương trình 8 lạng nửa cân phát sóng lúc 19 giờ 50 ngày 2.8 trên kênh VTV9.