Vợ nhạc sĩ 'Câu chuyện đầu năm' sống ra sao sau khi chồng mất?

Là khách mời tham gia chương trình, danh ca Giao Linh cho biết bà gặp nhạc sĩ Hoài An những năm 1970. Khi đó, nhạc sĩ Hoài An muốn nữ danh ca hát bài Tấm ảnh không hồn vì thấy chất giọng phù hợp. Cơ duyên này giúp bà và cố nhạc sĩ trở nên thân thiết. Trong quá trình làm việc chung, nhiều lần danh ca Giao Linh đến nhà chơi và gặp gỡ vợ con của nhạc sĩ Hoài An. Điều khiến bà cảm thấy ngưỡng mộ nhất ở nhạc sĩ Hoài An đó là, gia đình nhạc sĩ dù đông con nhưng rất nề nếp. Đặc biệt, nhạc sĩ Hoài An nuôi dạy 11 người con rất nghiêm khắc.

“Hồi anh Hoài An mất, tôi có ghé vào chia buồn cùng gia đình và biết anh chị rất đông con, tận 11 người. Đông con nhưng các cháu đều được nuôi dạy tốt, chăm chỉ, hiếu thảo và thành đạt. Đặc biệt, ở tuổi 89, chị Đặng Thị Ninh, vợ nhạc sĩ Hoài An vẫn còn rất khỏe mạnh và minh mẫn”, giọng ca Không bao giờ quên anh kể lại. Đúng như những gì danh ca Giao Linh nhận xét, vợ nhạc sĩ Hoài An xuất hiện tại trường quay khiến nhiều người bất ngờ bởi vẻ ngoài trẻ hơn rất nhiều so với tuổi, đặc biệt là nụ cười hiền từ và gương mặt phúc hậu của bà chinh phục người đối diện.

Vợ nhạc sĩ Câu chuyện đầu năm ở tuổi 89 vẫn minh mẫn, khỏe mạnh khiến danh ca Giao Linh ngưỡng mộ Ảnh: BTC

Tiết lộ về chuyện tình hơn 60 năm cùng chồng, vợ nhạc sĩ Hoài An cho biết: “Chúng tôi quen nhau khi cả hai còn nhỏ. Tôi 15, 16 tuổi, còn anh ấy hơn tôi hai tuổi. Khi đó, tôi làm nhiệm vụ trông nom các em thiếu nhi. Khi quen nhau, anh giúp tôi dạy hát, tập kịch cho các em thiếu nhi. Thi thoảng, chúng tôi hẹn hò đi chơi riêng. Thời ấy, đèn đuốc không có nên chúng tôi chỉ gặp nhau vào đêm trăng sáng. Đó cũng là lý do anh sáng tác bài hát Trăng về thôn dã”. Vợ nhạc sĩ Hoài An cũng tiết lộ, vì ba của bà rất nghiêm khắc nên khi mới hẹn hò, nhạc sĩ Hoài An cảm thấy vô cùng lo lắng: “Có lần anh ấy bảo tôi là nhìn thấy ba em anh sợ quá. Rồi anh ấy sáng tác bài Anh muốn đến thăm em với ngụ ý không ngại đường xa mà chỉ sợ nhà không quen”.

Ca sĩ Như Hảo tái hiện lại ca khúc của nhạc sĩ Hoài An Ảnh: BTC

Yêu nhau gần 6 năm mới kết hôn, khi về sống chung, vợ nhạc sĩ Hoài An cho biết cũng có đôi lần, bà ghen tuông khiến cho nhạc sĩ phiền lòng. Sau đó, nhạc sĩ Hoài An viết ca khúc Phút giây này biết phải làm sao như lời nhắn nhủ không biết phải làm gì khi thấy vợ ghen tuông. Chung sống với nhau 60 năm, có 11 người con, lần đầu tiên, vợ nhạc sĩ Hoài An tiết lộ lý do 8 con gái đều mang họ đệm là Mai: “Anh Hoài An rất thích hoa mai, vì thế anh đặt tên đệm cho 8 người con gái đều là Mai: Mai Thảo, Mai Dung, Mai Loan, Mai Trâm, Mai Ly…”.

Đặc biệt, trong chương trình, vợ và con gái nhạc sĩ Hoài An còn đưa khán giả đến thăm căn nhà mà gia đình sinh sống hơn 50 năm qua. Mọi đồ vật trong nhà đều được vợ và con gái nhạc sĩ lưu lại làm kỷ niệm, trong đó có những bản nhạc chưa từng công bố: “Bản nhạc Em là hoa khôi trong mắt anh ba tôi viết tặng mẹ bản nháp của nó vẫn còn nguyên. Có những bản nhạc viết ra chưa có tựa đề. Trước đây, ba tôi thường nghĩ gì, cảm thấy gì thì viết, càng về sau, ba càng nghiêng về gia đình nhiều hơn. Ba thường bảo với chúng tôi: Vì ba có 8 người con gái nên phải sống để cho các con noi gương”, con gái nhạc sĩ Hoài An cho biết.

Cũng chính bởi hết lòng vì gia đình mà trong mắt vợ nhạc sĩ Hoài An, ông không có bóng hồng nào ngoài bà. “Một người nghệ sĩ ra ngoài làm việc nhiều khi mình không thích người ta mà người ta thích mình. Thế nhưng, tôi chưa từng thấy một người phụ nữ nào bên ngoài của ông”, vợ nhạc sĩ Hoài An tâm sự.