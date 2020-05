Vụ án ‘phòng chat thứ n’ chấn động Hàn Quốc được dựng thành phim

Để phù hợp với nhân vật nữ bác sĩ thành đạt Ji Sun Woo trong Thế giới hôn nhân ( The World of the Married ), Kim Hee Ae đã sử dụng hàng loạt phụ kiện, đặc biệt là túi xách toàn hàng hiệu đắt đỏ.