Vũ Cát Tường bất ngờ xuất hiện trên tạp chí Billboard của Mỹ

Ngày 3.1, tạp chí Billboard đăng tải bài viết về những thành công mà Vũ Cát Tường đã đạt được trong năm vừa qua. Tạp chí này giới thiệu Vũ Cát Tường là nhạc sĩ, ca sĩ và là một trong những nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng của Việt Nam. Cô có thể sáng tác được nhiều thể loại khác nhau như ballad, blue, pop… Tạp chí còn dành lời khen cho các album Giải mã, Stardom và đặc biệt là Inner me.

“Nếu như album thứ hai Stardom mang đầy sự táo bạo, nổi loạn và mạnh mẽ thì Inner me cho thấy một khía cạnh âm nhạc mềm mại và dễ tổn thương hơn của Vũ Cát Tường”, tạp chí Billboard viết. Hơn thế nữa, Vũ Cát Tường cũng từng nhận nhiều giải thưởng âm nhạc và được vinh danh trong danh sách Top 30 Under 30 của Forbes Việt Nam.

Chia sẻ với tạp chí Billboard về album song ngữ, Vũ Cát Tường cho biết: “Hát nhạc tiếng Anh đã khó, viết nhạc bằng tiếng Anh còn khó hơn”. Bên cạnh đó, cô còn cho biết thêm, album Inner me là album đầu tiên cô làm việc với ê-kíp nước ngoài và các ca khúc trong album này được thu âm ở cả Việt Nam và Los Angeles (Mỹ). Nữ ca sĩ cùng khẳng định trên Billboard rằng: “Là một nghệ sĩ trẻ như tôi, khi đã nhìn thấy được cơ hội, tôi phải chấp nhận thử thách và đặt bản thân vào sự chuyển động để khám phá ra chính mình và để biết tôi hoàn toàn có thể chinh phục thử thách. Chắc chắn sẽ có những khó khăn và thử lại nhiều lần nhưng tôi quyết định thực hiện nó để thoát khỏi vùng an toàn để được làm việc với những con người tuyệt vời nhằm tạo ra những sản phẩm chỉn chu”.

Mặc dù đạt nhiều thành công nhưng Vũ Cát Tường luôn mong muốn khám phá những vùng đất mới trong âm nhạc Ảnh: Chụp màn hình

Tạp chí âm nhạc nổi tiếng của Mỹ cũng nhắc đến việc Vũ Cát Tường mong muốn trở thành một hoàng tử tự do để thoải mái sáng tạo trong thế giới của chính mình và Inner me chính là một vùng đất đầy tham vọng, liều lĩnh và mới mẻ để cô có thể ngao du. Ngoài ra, giọng ca Yêu xa còn cho biết cô đã dành nhiều tâm huyết để đầu tư cho Inner me với mong muốn album sẽ là bước đầu tiên âm nhạc của cô chạm đến trái tim của khán giả quốc tế cũng như xây dựng một nền tảng cho âm nhạc Việt Nam ở thị trường quốc tế. Đồng thời, nữ ca sĩ còn khẳng định Inner me không phải là vùng an toàn và cô luôn khao khát khai phá những vùng đất mới.

Nhà sản xuất âm nhạc Michael Choi đã dành nhiều lời khen cho Vũ Cát Tường trên tạp chí, ông cho biết: “Vũ Cát Tường không có gì ngoài sự dấn thân và chấp nhận những rủi ro. Tôi nhìn thấy tiềm năng và năng lượng của Vũ Cát Tường. Hi vọng rằng âm nhạc của cô ấy có thể chạm đến những người yêu âm nhạc ở thị trường quốc tế và vươn xa hơn từ đây. Tôi rất hoan nghênh cô ấy thực hiện bước đầu tiên này”.