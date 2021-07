Mới đây trên nền tảng TikTok, người hâm mộ bất ngờ khi phát hiện ca khúc OK của Á hậu Kiều Loan xuất hiện trong clip dance cover của Tiktoker người Nga Homa.

Cụ thể, trên tài khoản TikTok @homm9k với 25,2 triệu follower (người theo dõi) của Tiktoker người Nga đã đăng tải đoạn clip nhún nhảy trên nền bài hát OK. Người hâm mộ Việt không khó nhận ra đây là bản phối mới đến từ Á hậu - rapper Lona Kiều Loan.

Fan Việt “nở mũi" khi vũ điệu OK của Á hậu Kiều Loan được Tiktoker người Nga cover

Được biết, ca khúc OK là một bản hit thành công gắn với tên tuổi của nam rapper Binz . Trong chương trình The Heroes 2021, Á hậu - rapper Lona Kiều Loan đã làm mới bản hit này bằng giai điệu sôi động hơn, đậm chất R&B. Hơn nữa, Lona Kiều Loan cũng chính là người viết phần lời chính hoàn toàn cho bản phối mới của OK. Bản remix bắt tai cùng vũ điệu vui nhộn được cộng đồng mạng truyền nhau giúp mở rộng sức ảnh hưởng của ca khúc này.