Vũ Khắc Tiệp bị đánh vì quỵt nợ hàng tỉ đồng?

Mới đây, cộng đồng mạng tiếp tục xôn xao khi xuất hiện bài đăng "bóc phốt" nợ nần của Vũ Khắc Tiệp. Trong hình ảnh được chia sẻ, ông bầu của Ngọc Trinh đang ngồi tại đồn công an, trên đầu còn có cả bông băng trắng. Chủ bài đăng khẳng định hình ảnh anh ngồi ở đồn công an trong tình trạng be bét máu là mới đây chứ không phải rất lâu trước đó.

Ngoài hình ảnh đăng tải Vũ Khắc Tiệp đang ngồi tại đồn công an, bài đăng còn kèm cả hình ảnh giấy nợ của ông bầu 37 tuổi này để làm bằng chứng. Theo hình ảnh và thông tin trên giấy nợ, Vũ Khắc Tiệp vay nợ 1 tỉ đồng từ năm 2015, cam kết trả trong thời hạn 12 tháng. Tuy nhiên, ông bầu này cố tình lảng tránh và số nợ đã tăng lên gần 3 tỉ đồng. Do không đủ trả lãi nên anh bị đánh “dằn mặt” và bị đưa lên đồn công an để ký xác nhận sẽ trả đủ cả tiền gốc và lãi của những đợt trước.

Hình ảnh được cho là Vũ Khắc Tiệp ở đồn công an sau khi bị đánh và giấy vay nợ của anh Ảnh: Chụp màn hình

Đặc biệt, cư dân mạng còn “soi” được bằng chứng ông bầu này nói dối khi khẳng định hình ảnh mình bị đánh từ năm 2015. Cụ thể, chiếc áo màu xanh Vũ Khắc Tiệp mặc trong hình mới xuất hiện từ tháng 6.2019. Chưa kể, kiểu tóc và sống mũi phẫu thuật của Vũ Khắc Tiệp cũng thuộc về thời gian gần đây. Dân mạng tiếp tục tìm ra bằng chứng ông bầu này đi giày Gucci đời mới, chiếc điện thoại trong ảnh cũng được đồn đoán là dòng mới, cho thấy vụ đánh không thể là từ năm 2015 như Vũ Khắc Tiệp từng phân trần. Cộng đồng mạng liên tục đưa ra nhiều đồn đoán và tranh cãi về hình ảnh và nội dung trong giấy nợ. “Một video đăng YouTube làm cả mấy chục tỉ thì số tiền ít ỏi này có là gì so với Vũ Khắc Tiệp. Nghe không thuyết phục cho lắm”, một người đặt nghi vấn. Người khác lại bình luận: “Nghe bảo Vũ Khắc Tiệp nghiện “đỏ đen” lắm, đang lên máu đừng nói 1 tỉ mà 100 triệu cũng cần vay để chơi tiếp”. Trong khi đó, một người lại nhận định: “Không biết đúng hay sai nhưng kênh YouTube của Tiệp lên được nhiều view lắm”. Cộng đồng mạng liên tục đưa ra nhiều đồn đoán và tranh cãi về hình ảnh và nội dung trong giấy nợ. “Một video đăng YouTube làm cả mấy chục tỉ thì số tiền ít ỏi này có là gì so với Vũ Khắc Tiệp. Nghe không thuyết phục cho lắm”, một người đặt nghi vấn. Người khác lại bình luận: “Nghe bảo Vũ Khắc Tiệp nghiện “đỏ đen” lắm, đang lên máu đừng nói 1 tỉ mà 100 triệu cũng cần vay để chơi tiếp”. Trong khi đó, một người lại nhận định: “Không biết đúng hay sai nhưng kênh YouTube của Tiệp lên được nhiều view lắm”.

Dân mạng "đào mộ" chiếc áo Vũ Khắc Tiệp mặc lúc bị đánh (ảnh trái) mới xuất hiện hồi tháng 6.2019 (ảnh phải) chứ không phải năm 2015 như anh phân trần Ảnh: Chụp màn hình

Về phía Vũ Khắc Tiệp, sau khi bức ảnh gương mặt máu me được lan truyền với tốc độ chóng mặt, anh lên tiếng trên trang cá nhân: “Vừa mát xa chân 60 phút tỉnh dậy cả Việt Nam hỏi về một cái ảnh nông nổi thời đi bar đã rất lâu, chốt hạ vậy nhé”. Chưa dừng lại ở đó, người bạn đồng hành của Ngọc Trinh còn livestream tại nhà như một cách chứng minh thông tin bị đánh do thiếu nợ là sai sự thật.

PV Thanh Niên đã liên hệ trực tiếp với Vũ Khắc Tiếp nhưng không nhận được phản hồi. Mới đây nhất, ông bầu chân dài nổi tiếng này đăng tải hình ảnh đang có mặt ở Phú Quốc để tham dự đám cưới của một người bạn, có cả Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel. Dường như Vũ Khắc Tiệp khá bình thản và không hề quan tâm đến những lời đàm tiếu.

Giữa "tâm bão" dư luận, Vũ Khắc Tiệp đăng tải hình ảnh đang đi ăn đám cưới ở Phú Quốc cùng Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel Ảnh: FBNV

Dưới bài đăng, rất nhiều người dùng mạng liên tục bình luận và muốn Vũ Khắc Tiệp lên tiếng về sự việc. “Rất thích anh nhưng em muốn biết sự thật. Anh lên tiếng đi”, “Anh bị oan đúng không? Người ta “bốc phốt” anh kìa, nếu không có anh lên tiếng đi”, “Anh đăng hình biện hộ ngay lúc này à, thông tin có đúng không…”, cộng đồng mạng bình luận.