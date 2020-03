Vũ Khắc Tiệp đòi đánh người tung ảnh 'đi cà phê trong khi cách ly tại nhà'

Chủ tài khoản này thu hút sự quan tâm của dư luận khi đăng đàn tố nam nghệ sĩ: “Vũ Khắc Tiệp nói không đi đâu, chỉ ở nhà và đồ ăn nhờ bảo vệ đưa lên. Oh wow! Chứ này là ai ta? Ở Hyatt hôm 8.3 nè he!”. Trong bức ảnh đính kèm mà T.A.N đăng tải cho thấy một người đàn ông đeo kính đen, có ngoại hình giống với Vũ Khắc Tiệp, đang ngồi trong một quán cà phê sang trọng tại trung tâm TP.HCM.

Sau khi nhận được thông tin trên, Vũ Khắc Tiệp tỏ ra bức xúc. Trên trang cá nhân, anh cho biết người tung ảnh hiện là quản lý của một số ca sĩ, trong đó có ca sĩ H. Trước đó, cả hai từng có thời gian cộng tác nhưng do bất đồng quan điểm nên anh dừng liên lạc. Đặc biệt, Vũ Khắc Tiệp còn thẳng thắn phản pháo: “Anh nói nghe này, trước khi up (tải lên) ảnh nào nên hỏi thẳng chủ nhân chính xác ngày giờ rồi hãy up. Đừng để anh share về em nhé... Hình này chụp từ tháng 2 tại Park Hyatt. Hỏi thẳng 4 bạn trong hình là rõ nhé”.