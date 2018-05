Vụ người mẫu ảnh nude tố bị cưỡng hiếp: Họa sĩ thừa nhận có vào khách sạn

Ngày 22.5, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an Q.10 (TP.HCM) mời họa sĩ body painting N.L đến trụ sở công an quận để lấy lời khai, phục vụ điều tra việc chị Nguyễn Thị Kim Phượng (24 tuổi, quê Tiền Giang, tạm trú Q.10, người mẫu ảnh nude nghệ thuật tự do) tố cáo ông này cưỡng hiếp vào tối 2.5.

Người mẫu Nguyễn Thị Kim Phượng - ẢNH: NVCC ẢNH: NVCC Người mẫu Nguyễn Thị Kim Phượng

[VIDEO] Người mẫu khỏa thân Kim Phượng tố họa sĩ hiếp dâm Tin liên quan Người mẫu ảnh nude Kim Phượng: 'Tôi muốn kẻ hiếp dâm mình phải ngồi tù'

Người mẫu ảnh nude Kim Phượng: 'Tôi muốn kẻ hiếp dâm mình phải ngồi tù' Body painting và ranh giới mong manh họa sĩ - người mẫu

Body painting và ranh giới mong manh họa sĩ - người mẫu 'Họa sĩ chuyên nghiệp chắc chắn không thể có chuyện hiếp dâm người mẫu' Bước đầu, họa sĩ N.L thừa nhận ngày 1.5, qua mạng xã hội ông có nhắn tin mời chị Phượng tham gia thực hiện bộ ảnh cho một vài tờ báo “đặt hàng”. Tối 2.5, hai người đồng ý chọn khách sạn T.V (trên đường Trần Thiện Chánh, P.12, Q.10) để ông N.L vẽ phác họa trên cơ thể chị Phượng nhằm chụp một số góc cạnh trước khi thực hiện bộ sưu tập. Tuy nhiên, ông N.L không thừa nhận cưỡng hiếp chị Phượng.

Cơ quan CSĐT Công an Q.10 cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.