Vụ nữ diễn viên bị ép tiếp khách 100 lần chính thức khép lại vĩnh viễn

Mới đây, Ủy ban các vấn đề quá khứ của Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã công bố lựa chọn liệu có mở thêm cuộc điều tra liên quan đến cái chết đầy uẩn khúc của Jang Ja Yeon hay không. Tại cuộc họp vào chiều 20.5, các bên điều tra đã bàn luận nhiều tiếng đồng hồ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Tại buổi làm việc, Đội điều tra các vấn đề trong quá khứ cho biết đã tiến hành phân tích 12 nghi vấn mà họ phát hiện trong quá trình điều tra như liệu “Di chúc của Jang Ja Yeon” có tồn tại, cuộc điều tra của cảnh sát vào năm xưa thật sự hoàn chỉnh chưa, tờ Chosun Ilbo có gây ảnh hưởng đến cuộc điều tra hay không…

Ngoài ra, sau khi thẩm vấn hơn 80 người, Đội điều tra các vấn đề trong quá khứ đã xác nhận được chi tiết Jang Ja Yeon bị chèn ép bởi công ty quản lý The Contens Entertainment. Trong thời gian dưới trướng công ty, cô bị ép phải phục vụ rượu cho nhiều đối tượng không rõ danh tính. Thế nhưng, việc tìm hiểu về những người được sao phim Vườn sao băng tiếp rượu không thể diễn ra, vì không đủ bằng chứng.

Không những thế, chuyện tìm thấy bất kỳ thông tin cụ thể nào về những kẻ tấn công tình dục Jang Ja Yeon cũng là “nhiệm vụ bất khả thi” vì nạn nhân đã qua đời 10 năm trước. Việc thiếu bằng chứng, thời gian diễn ra quá lâu, hết hạn kháng án… cũng là những trở ngại khiến cơ quan điều tra không thể xúc tiến khởi tố. Đội điều tra các vấn đề trong quá khứ còn phát hiện nội dung các cuộc gọi điện thoại của nữ diễn viên quá cố đã bị xóa khỏi hồ sơ điều tra ban đầu hồi năm 2009.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YONHAP Sau hơn 13 tháng tái điều tra, vụ án của người đẹp quá cố đã khép lại mà không có thêm bất kỳ ai phải chịu tội

Như thông tin đã đưa trước đó, Đội điều tra các vấn đề trong quá khứ bị chia rẽ nội bộ trước quyết định có nên yêu cầu công tố tiến hành điều tra thêm về nghi vấn Jang Ja Yeon có thể là nạn nhân của một vụ cưỡng bức nghiêm trọng (thuật ngữ miêu tả nạn nhân bị hãm hiếp sau khi đánh thuốc mê). Trong bản báo cáo gửi lên Bộ Tư pháp, Đội nhấn mạnh không thể đưa ra kết luận nhất trí về vấn đề này.

Đặc biệt, Đội điều tra các vấn đề trong quá khứ khẳng định trong báo cáo về sự liên hệ giữa tờ Chosun Ilbo và quá trình điều tra. Theo đó, vào năm 2009, cựu CEO của TV Chosun Bang Jung Oh và người chú Bang Yong Hoon (chủ tịch của khách sạn Koreana lúc bấy giờ) cùng một người tai to mặt lớn khác của Chosun Ilbo đã bị triệu tập điều tra tội lạm dụng tình dục Jang Ja Yeon nhưng tờ báo này đã gây áp lực lên cảnh sát để “ém” vụ việc. Tuy nhiên, trong phát ngôn mới nhất, đại diện phía Chosun Ilbo phủ nhận tất cả cáo buộc.

Sau tất cả, Ủy ban các vấn đề quá khứ của Bộ Tư pháp đã quyết định sẽ không tái điều tra về việc nữ nghệ sĩ sinh năm 1980 bị ép tiếp khách hơn 100 lần. Đại diện của Ủy ban tuyên bố: “Mặc dù tài liệu của Jang Ja Yeon để lại có một số căn cứ đáng tin cậy, nhưng không phải tất cả nội dung đều đáp ứng được yêu cầu để cấu thành tội trạng”.

Song song đó, Ủy ban cũng cho biết rằng họ không thể xác nhận sự tồn tại của "danh sách Jang Ja Yeon", bao gồm những kẻ mà cô từng bị buộc phải phục vụ tình dục: “Trái với lời khai của Yoon Ji Oh, tất cả những nhân chứng từng xem tập tài liệu mà Jang Ja Yeon để lại đều nói rằng chẳng có danh sách tên tuổi nào cả. Vì thế, thật khó để xác định tính xác thực của việc này”. Chia sẻ trên đồng nghĩa với việc rất có thể Yoon Ji Oh đã khai man, gây cản trở trong quá trình điều tra thời gian qua.

Vậy là sau khi xem xét 250 trang báo cáo của Đội điều tra các vấn đề trong quá khứ đệ trình lên hôm 13.5, Bộ tư pháp đã quyết định khép lại toàn bộ vụ án đình đám kéo dài hơn 10 năm nay. Nhiều khả năng, những người hãm hiếp hay ép Jang Ja Yeon “lên giường” đều không bị buộc tội, vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER Nhiều người tỏ ra bức xúc với quyết định cuối cùng từ Ủy ban các vấn đề quá khứ của Bộ Tư pháp

Sinh năm 1980, Jang Ja Yeon chỉ góp mặt trong vỏn vẹn bốn tác phẩm gồm My Ugly Sweetie, The Weird Missing Case of Mr. J, Searching for the Elephant và Boys Over Flowers (hay còn gọi là Vườn sao băng bản Hàn). Tháng 3.2009, cô tự tử bằng cách treo cổ tại nhà riêng.

Cô để lại thư tuyệt mệnh tố cáo nhiều người đẩy mình đến bước đường cùng khiến công chúng Hàn Quốc bàng hoàng. Cuộc điều tra nhanh chóng được tiến hành, nhưng 10 trong số các nhân vật trên được phán vô tội, còn chủ tịch công ty và quản lý của Jang Ja Yeon chỉ nhận án tù treo.

Tháng 4.2018, Ủy ban các vấn đề về quá khứ thuộc Bộ Tư pháp Hàn Quốc được chỉ định làm rõ lại vụ án. Trải qua hơn 13 tháng, kết quả cuộc tái điều tra lần này vẫn không thu được kết quả như công chúng mong đợi và vĩnh viễn khép lại một cách không công bằng đối với nạn nhân.