Vũ trụ DC mở ra dòng phim dành riêng cho nhân vật phản diện

Nguồn tin của The Hollywood Reporter cho biết hãng Warner Bros. đang trải qua đợt thay đổi nhân sự ở những vị trí quan trọng. Walter Hamada được giao "cầm trịch" các dự án phim DC tại Warner Bros. trong thời gian tới. Hamada từng giám sát việc thực hiện các phim kinh dị mang lại thành công lớn như loạt phim The Conjuring, gần đây nhất là IT. Ông sẽ cùng chủ tịch Toby Emmerich phác thảo hướng đi của vũ trụ DC sau khi bộ phim gần đây nhất là Justice League không đạt được thành công như mong đợi.

Ảnh: Warner Bros. Phim về Aquaman được kỳ vọng sẽ 'chữa cháy' sau thất bại phòng vé của Justice League

Cụ thể, vũ trụ DC sẽ đi theo hai hướng, một hướng phim tươi sáng cho những nhân vật như Aquaman, The Flash, Wonder Woman. Trong năm nay, họ dồn hết hy vọng vào bộ phim Aquaman do James Wan đạo diễn và Jason Momoa thủ vai chính, dự kiến ra mắt ngày 21.12. Sang năm tới, Shazam! và Wonder Woman 2 sẽ lên sàn. The Flash cũng bắt đầu bước vào giai đoạn sản xuất vào đầu năm 2019, quyết định bỏ bớt những tình tiết rườm rà trong cốt truyện để dễ tiếp cận thị hiếu khán giả phổ thông.

Thế nhưng Warner Bros. vẫn giữ lại dàn nhân vật phản diện đã làm nên tên tuổi DC. Hướng đi còn lại sẽ khai thác những mảng tăm tối hơn, thế nên dòng phim này còn được gọi với tên chưa chính thức là "DC Black" hay "DC Dark". Trước đó, Warner Bros. đã khiến fan một phen hốt hoảng khi phát triển liên tục 6 dự án phim về các nhân vật phản diện, gồm Joker Solo, Joker Origin, Harley Quinn Solo (với nhan đề dự kiến là Bird of Preys), phim về cặp đôi Joker và Harley Quinn, Gotham City Sirens và cuối cùng là Suicide Squad 2.

Ảnh: Warner Bros. Margot Robbie sẽ tiếp tục hóa thân thành Harley Quinn

Chỉ mới gần đây, dự án Joker Origin mới tìm được diễn viên chính là Joaquin Phoenix và sẽ do đạo diễn Todd Phillips cầm trịch. Kinh phí dự kiến là 55 triệu USD. Phần phim này dựa trên bộ truyện The Killing Joke của Alan Moore, xoay quanh Joker với thân phận một diễn viên hài thất bại trước khi trở thành "hoàng tử tội phạm" gieo rắc nỗi kinh hoàng cho thành phố Gotham. Nội dung phim không dính dáng đến những sự kiện đã xảy ra trong Suicide Squad. Còn Joker Solo của Jared Leto sẽ tiếp tục khai thác mối liên hệ của nhân vật này với những phim khác thuộc dòng chính. Một phim về Batgirl cũng đang được phát triển kịch bản dù đã mất đi đạo diễn ban đầu là Joss Whedon.

Ảnh chụp màn hình Twitter Chưa rõ vai trò của Superman cũng như Batman đối với vũ trụ DC sẽ ra sao trong tương lai

Tương lai của những dự án phim về Batman vẫn còn khá mơ hồ. Trải qua nhiều lùm xùm, hiện không rõ Ben Affleck có còn muốn tiếp tục đóng vai Batman hay chăng, còn đạo diễn kiêm biên kịch Matt Reeves đã bắt tay vào viết kịch bản. Mới đây, đạo diễn Zack Snyder cũng khoe một tấm hình với Superman trên Twitter, thế nhưng vẫn chưa có thông tin cho biết Superman sẽ đóng vai trò gì trong những dự án sắp tới của DC. Có vẻ Warner Bros. đã tạm thời gác nhân vật đời đầu như Superman và Batman sang một bên để tập trung khai thác những nhân vật mới, góp phần làm phong phú hơn vũ trụ điện ảnh.