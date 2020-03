‘Vua hài kịch’ Nhật Bản qua đời vì Covid-19

Nam diễn viên quá cố khởi nghiệp từ những năm đầu 1970 khi thay thế Chu Arai trong The Drifters, nhóm hài thành công nhất lịch sử Nhật Bản. Tuy nhiên, Ken Shimura được biết đến nhiều hơn sau khi tham gia chương trình hài Hachiji Dayo Zenin Shugo. Lúc bấy giờ, ông nổi tiếng với những trò đùa dễ hiểu và nhại lại người khác. Đặc biệt, ông rất được yêu thích với "điệu nhảy ria mép" và bài hát Higashimurayama Ondo.

Ngoài ra, Ken Shimura vang danh nhờ các nhân vật Baka Tonosama, Henna Ojisan… trong các show truyền hình quen thuộc tại Nhật Bản. Vào thời điểm ra đi, ông đang góp mặt trong tác phẩm Tensai! Shimura Dobutsuen và nhiều chương trình truyền hình khác. Tháng 4 tới, đáng lẽ ông còn tham gia bộ phim điện ảnh The Name Above the Title (Kinema no Kamisama) được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên.