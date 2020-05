Vừa leo lên top 1 Billboard, Ariana Grande và Justin Bieber bị tố mua thành tích

Vào ngày 8.5 vừa qua, Ariana Grande bắt tay cùng Justin Bieber cho ra mắt ca khúc Stuck With U gây quỹ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi Covid-19 . Cùng ngày, rapper 6ix9ine cũng phát hành MV GOOBA sau khoảng thời gian im ắng ở trong tù. Cả hai sản phẩm âm nhạc đã có màn tranh tài gay cấn cho vị thứ 1 của bảng xếp hạng danh giá Billboard.

Tuy nhiên trong một lần livestream trên Instagram, nam rapper tai tiếng này đã lên tiếng tuyên bố những số liệu trên Billboard là giả và cho rằng GOOBA có lượt nghe nhiều nhất. 6ix9ine cũng đưa ra bằng chứng là số liệu của một hãng đĩa trước khi Billboard công bố bảng xếp hạng trên, trong đó Say So ở vị trí số 1, GOOBA số 2 và Stuck With U ở vị trí số 5. Anh cáo buộc Ariana Grande và Justin Bieber đã mua thứ hạng trên Billboard với doanh số tăng thêm 60.000 bản "ở giây cuối cùng một cách bất hợp pháp".

Ariana Grande ăn mừng Stuck With U đạt No.1 trên Billboard. Ảnh: Instagram NV

Theo E!News, ê-kíp của 6ix9ine tuyên bố đã mở một cuộc điều tra và phát hiện ra 6 thẻ tín dụng được dùng để mua 30.000 bản Stuck With U và Billboard cũng từ chối cung cấp thông tin về chủ sở hữu thẻ. Không để sự việc thêm ồn ào, mới đây Ariana Grande đã có động thái đáp trả một cách cứng rắn những cáo buộc của 6ix9ine bằng tâm thư dài được đăng tải trên story Instagram. Nữ ca sĩ cho biết suốt 5 năm đầu sự nghiệp, cô không hề có một No.1 danh giá nào trên Billboard. Dù nhiều lần sắp đạt được vị thứ cao nhất này nhưng lại hụt mất, Ariana chẳng cay cú hay chỉ trích ai.

"Người hâm mộ của tôi đã mua bài hát. Người hâm mộ của Justin cũng đã mua bài hát (không bao giờ quá 4 bản). Tôi cảm ơn Chúa mỗi ngày vì có được những fan như vậy. Doanh số được tính nhiều hơn lượt nghe. Bạn sẽ không bị mất uy tín nếu bạn luôn cố gắng. Đối với bất kỳ ai không hài lòng với vị trí của chúng tôi trên bảng xếp hạng tuần này hoặc những người đang dành thời gian suy nghĩ cách làm mất uy tín của một cô gái chăm chỉ, tôi yêu cầu bạn bỏ ra chút thời gian và học cách khiêm tốn. Hãy biết ơn vì bạn có một chỗ trên bảng xếp hạng này", Ariana Grande viết.

Ariana Grande đăng tải bức tâm thư đáp trả 6ix9ine Ảnh: chụp màn hình

Về phía Justin Bieber, anh cũng phản pháo 6ix9ine và giải thích cặn kẽ cho cư dân mạng hiểu cách tính lượt bán ca khúc trên các trang nhạc quốc tế: "Anh ta bảo lượt nghe trực tuyến không được tính. Vâng, được đấy nhưng anh ta đang tính lượt nghe trực tuyến quốc tế và bảng xếp hạng này lại là nội địa nên chỉ lượt nghe trực tuyến nội địa được tính. 60.000 bản xuất hiện vì chúng tôi không tiết lộ thông tin cho đến ngày cuối tuần. Đó gọi là chiến lược. Anh ta bảo 30.000 bản được mua bởi 6 thẻ tín dụng là lời nói dối. Luật đã được đề ra rất rõ ràng: một thẻ mua được 4 bản, mua quá thì không được cộng vào doanh số. Công ty Nielsen đã kiểm tra và cho biết tất cả lượt mua của chúng tôi đều hợp pháp vì fan rất tuyệt vời. Đừng mang lại tai tiếng cho fan của chúng tôi bởi thông tin sai lệch nhé. Đây là ca khúc tôi hát cùng Ariana Grande và tôi rất vinh dự được hợp tác với cô ấy vì một mục đích cao đẹp. Nếu nhắc đến tên cô ấy thì đừng quên tôi vì đây là câu chuyện của cả hai".

Justin Bieber cũng lên tiếng thanh minh cho bản thân khi bị cáo buộc gian lận Ảnh: chụp màn hình