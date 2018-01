Theo nhà văn, trước đây thông qua việc ký tặng, bằng mắt thường ông nhận diện được khoảng 30 cuốn sách in lậu/đầu sách thì lần này ít hơn. Cách giải quyết ổn thỏa nhất là NXB tịch thu ngay số sách bị làm giả và đổi lại sách mới có chữ ký tặng của nhà văn. Tuy nhiên, trong trường hợp Cây chuối non đi giày xanh, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh quyết định trả lại ấn phẩm in giả cho khổ chủ, đồng thời gửi tặng một postcard của cuốn sách có chữ ký của ông. Nhà văn cho rằng: “Nếu tôi ký lên cuốn sách giả thì khác nào tôi đã thừa nhận cuốn sách giả và hành vi in lậu…”.

Tổng biên tập - Giám đốc NXB Trẻ Nguyễn Minh Nhựt thông tin thêm: “Trên ấn phẩm Cây chuối non đi giày xanh có nhiều dấu hiệu để nhận diện hàng thật, như trên chữ o trong chữ “non” và a trong chữ “xanh” NXB cho in nhũ kim, tờ gác sách bên trong và dây chặn sách đều in màu xanh đọt chuối, ngoài ra còn có kể tem thông minh của NXB được dán ở bìa 4”.

Công Sơn